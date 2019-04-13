Dünyaca ünlü misket elmasının yetiştirildiği Amasya’da 6 yıl önce yapılan kazıda bulunan Roma dönemine ait yaklaşık bin 800 yıllık ’elmalı mozaik’ müzede sergilenecek.

İl merkezine bağlı Yavru köyü yakınlarında kaçak kazı yapılan alanda 2013 yılında yapılan kurtarma kazısında yaklaşık bin 800 yıllık tapınak ile ortasında 1,5 metrekare çapında elma ağacı figürlü 20 metrekare genişliğindeki mozaiğin bulunması şehirde heyecan oluşturmuştu. Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, çalışmalar sonrası Amasya Müzesi deposuna kaldırılan mozaiklerin yakın zamanda müzede teşhir edilmesinin planlandığı belirtildi.

Müzeye giderek yetkililerden bilgi alan Vali Dr. Osman Varol, sergilenmesi için insiyatif aldıkları mozaiğin konuşlandırılacağı alanda incelemelerde bulundu. Varol, ismini taşıyan elmasıyla ünlü tarihi şehrin sembollerinden biri olacak mozaiğin yeniden hayat bulmasıyla önemli ölçüde ziyaretçi kitlesi çekeceğine inandığını söyledi.



