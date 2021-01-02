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Elmalı otogarı açılışa hazır

ANTALYA HABERLERİ  | 02.01.2021 11:41 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Otobüs Terminali’nin inşaatını tamamladı.

Elmalı otogarı açılışa hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Otobüs Terminali’nin inşaatını tamamladı. 10 bin metrekarelik alana inşa edilen yeni terminal binası, modern ve kullanışlı bir yapı olarak vatandaşa konforlu ve kolay ulaşım imkanı sağlayacak.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla Eylül 2019’da çalışmaların başladığı Elmalı Otobüs Terminali açılışa hazır hale geldi. Elmalı’nın girişinde ulaşımın kolay olduğu bir noktada modern ve çevreci bir anlayışla planlanarak inşa edilen Elmalı Otobüs Terminali, yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak.Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan son olarak peyzaj ve çevre düzenlemesi yapılan Elmalı Otobüs Terminali’nin açılışı ulaşım firmalarının da taşınmasından sonra gerçekleşecek.
Elmalı ilçe merkezinde oluşan trafiği büyük ölçüde rahatlatacak yeni terminalde 8 adet otobüs peronu, bilet satış ofisleri, yarı açık ve kapalı bekleme alanları, mescit, sığınak, PTT, restoran, ticari dükkânlar, polis, zabıta ve idari ofisler, personel odaları, teknik odalar ve açık otopark bulunuyor. Yeni terminal sahip olduğu bu donanımlarla ilçe halkına ve turizmine en iyi şartlarda hizmet verecek.

Elmalı otogarı açılışa hazır

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