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Elmalı'da öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 15:54 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe moral ve destek vermek için mektup gönderdi.

Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe moral ve destek vermek için mektup gönderdi. Öğrenciler harçlıklarından topladıkları paraları da Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Elmalı Yusuf Önertoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek amacıyla mektuplar yazdı. Kendi aralarında harçlıklarından para da toplayan çocuklara, öğretmenleri de katıldı. Öğrenciler mektupları öğretmenleri ve okul idarecileri eşliğinde Elmalı PTT Şubesi'ne götürerek Mehmetçiğe gönderilmek üzere teslim etti. Toplanan para da yine buradan Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmak üzere gönderildi.

VİDEOYLA MESAJ GÖNDERDİLER

Öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe videolu mesaj da gönderdi. Okul bahçesinde açtıkları Türk bayrağı etrafında toplanan öğrenciler ve öğretmenleri, "Elmalı'dan Barış Pınarı kahramanlarına selam olsun" diye seslendi. Öğrenciler ayrıca İstiklal Marşı'nın, "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım; Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım" bölümünü de seslendirerek Mehmetçiğe mesaj gönderdi.

Okul Müdürü Ali Özkaya, öğrenci ve öğretmenlere örnek davranışları dolayısıyla teşekkür ederken, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere başarı diledi. Ali Özkaya, "Öğrencilerim bu güzel düşüncelerini bana aktarınca duygulandım. Yapacakları etkinlikte yanlarında olduğumuzu belirterek, çalışmalara başladık. Öğrencilerimiz tarafından hazırlanan mektupları ve yine öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin kendi aralarında topladığı bağışları yanımıza alarak Elmalı PTT Müdürlüğü'ne gittik ve kahraman Mehmetçiğimize ulaştırılmak üzere teslim ettik" dedi.

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