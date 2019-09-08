Elmalı'nın başpehlivanı Ali Gürbüz (1)

Hasan DEM\u0130RBA\u015e\/ELMALI (Antalya), (DHA) - ANTALYA'n\u0131n Elmal\u0131 il\u00e7esinde bu y\u0131l 667'ncisi d\u00fczenlenen Tarihi Elmal\u0131 G\u00fcre\u015fleri'nin ba\u015fpehlivan\u0131, finalde \u0130smail Balaban'\u0131 yenen Ali G\u00fcrb\u00fcz oldu.FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu\u00d6len annelerinin ba\u015f\u0131nda duran yavru k\u00f6pekler bar\u0131na\u011fa g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fcOkul al\u0131\u015fveri\u015fi yo\u011funlu\u011fu bug\u00fcn de devam etti
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