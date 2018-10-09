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Elmas torna ucu hırsızlığına 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 12:30 | Son Güncelleme

Elmas torna ucu hırsızlığına 3 tutuklama

ÇORUM (AA) - Çorum'da iş yerinden çaldıkları yaklaşık 500 bin lira değerindeki elmas torna uçlarını satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde faaliyet gösteren R.K'ye ait iş yerindeki elmas torna uçlarını çaldıkları belirlenen Ergin Ö, Hayrettin K. ve Osman A. ile Evren G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ergin Ö, Hayrettin K. ve Osman A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Evren G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanayi sitesinde bulunan R.K'ye ait iş yerindeki elmas torna uçlarının 15 Eylül'de çalınmasıyla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturmada, hırsızlığı Ergin Ö, Hayrettin K. ve Osman A'nın gerçekleştirdiği belirlenmiş, şüphelilerin yaklaşık 500 bin lira değerindeki elmas torna uçlarını İzmir'de Evren G. ile beraber satmak için müşteri aradıkları tespit edilmişti.

Zanlılar, polis tarafından düzenlenen operasyonla İzmir ve Çorum'da gözaltına alınmıştı.

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