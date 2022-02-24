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Elmayı bu şekilde yiyorsanız dikkat! Siyanür tehlikesi

24.02.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elma, içerdiği vitaminler ve uygun fiyatı ile herkesin her mevsim en çok tercih ettiği meyvelerin başında yer alır. Yeşil, sarı ve kırmızı elmaların bazen tatlı bazen ise ekşi tadı herkes tarafından çok beğenilir. Elma çekirdeklerinin zararlı olduğu hatta fazla tüketildiğinde ölümcül risk taşıdığı kulaktan kulağa yayılan söylentilerden biri haline geldi. Peki, elma çekirdeklerindeki siyanür tehlikesi doğru mu?

Elmayı bu şekilde yiyorsanız dikkat! Siyanür tehlikesi

Elma çekirdeği zararlı mı? Son yıllarda hızla yayılan elma çekirdeğinde siyanür olduğu söylentisi ne kadar doğru? Elma, her mevsim tezgahlarda yer alması ve ekonomik olmasıyla en sık tercih edilen meyveler arasındadır. Kırmızı ve sarı elma tatlı olurken yeşil elma ise daha ekşi ve buruk tadıyla ön plana çıkar.

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ELMA ÇEKİRDEĞİ ZEHİRLİ Mİ?

Vitaminleri saymakla bitmeyen elma hakkında zararlı olan bir bilgi, dikkatleri gerçekten de çekiyor. Duyanı tedirgin eden elma çekirdeğinin zararlı olması, hatta ölümcül sayılması bir efsane mi yoksa gerçek mi?

ELMA ÇEKİRDEĞİNDEKİ SİYANÜR TEHLİKESİ!

Elma çekirdeğindeki zehirli etkinin ana kaynağı amigdalin molekülü. Amigdalinin tehlikesiyse onu içeren bir madde yedikten sonra sindirim enzimleriyle karışmasıyla ortaya çıkıyor.

Amigdalin midemizde yerini aldıktan sonra yarattığı etkiyle siyanür salınımına sebep oluyor.

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Elma çekirdekleri kendi başına zararlı olmasa da çiğnendiğinde veya hasar gördüğünde hidrojen siyanüre dönüşebilir.

Akut siyanür zehirlenmesi oluşması için 83 ila 500 elma çekirdeği yemeniz gerekir. Elma çekirdeği yeme bağımlılığınız yok ise korkulacak bir durum da yoktur.


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