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Elon Musk 11 çocuğu ve anneleriyle birlikte yaşayacak! Gizlice malikane satın aldı: "Alışılmadık bir aile yerleşkesi..."

30.10.2024 19:22
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New York Times (NYT) gazetesi, ailelerin çocuk sayısını artırması çağrısında bulunan Amerikalı milyarder Elon Musk'ın 11 çocuğu ve çocuklarının anneleriyle bir arada yaşamak için "gizlice" malikane satın aldığını yazdı. Musk'ın girişimleri hakkında bilgi sahibi 4 kişiye dayandırılan haberde, Amerikalı milyarderin "alışılmadık bir aile yerleşkesi oluşturmaya" çalıştığı iddia edildi.

Elon Musk 11 çocuğu ve anneleriyle birlikte yaşayacak! Gizlice malikane satın aldı: "Alışılmadık bir aile yerleşkesi..."

Adı açıklanmayan 4 kişi, Elon Musk'ın, 3 anneden 11 çocuğunun birbirlerinin hayatının parçası olabilmesi için böyle bir adım attığını kaydetti. Eyaletin resmi verilerine göre Musk'ın Texas'ta yaklaşık 1338 metrekarelik malikanesi ile malikanenin yakınında bir villası bulunuyor. Bu mülklerin toplam değerinin 35 milyon doları bulduğu belirtiliyor.

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Musk'ın 3 çocuğunun annesi Shivon Zilis'in çocuklarıyla söz konusu malikaneye taşındığı kaydedilirken, diğer 3 çocuğun annesi "Grimes" adıyla tanınan müzisyen Claire Boucher'in ise Musk'la çocukların velayeti konusunda anlaşmazlıkları olduğu ve bu yüzden malikaneye taşınmadığı aktarıldı.

5 ÇOCUĞUNUN ANNESİ HENÜZ TAŞINMADI

Milyarderin kalan 5 çocuğunun annesi Justine Musk'ın da malikaneye henüz taşınmadığı belirtilirken, çocuklardan Vivian Jenna Wilson'un babasıyla arasının iyi olmadığı ifade ediliyor.

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'GİZLİ TUTMAYA' ÇALIŞIYOR

Haberde, Musk'ın ailesi hakkındaki gelişmeleri "gizli tutmaya" çalıştığı ve bu isteğinin "iş imparatorluğunun temelinde yatan varoluşsal kaygılardan" kaynaklandığı da ileri sürüldü.

Amerikalı milyarderin Tesla şirketini fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma ve SpaceX şirketini ise dünyanın yaşanamaz hale gelmesi durumunda Mars'ın kolonize edilmesi hedefiyle kurduğu iddia edilerek, Musk'ın uzun süredir X üzerinden bazı ülkelerde düşüşte olan çocuk sayısına dikkati çektiği belirtildi.

'DOĞUM ORANLARI KONUSUNDA TAKINTILI'

Musk'ın "Çocuk sahibi olmak ulusal acil durum olarak kabul edilmeli", "Nüfusun çökmesi, yapay zekadan sonra medeniyet için en büyük 2. tehlike" paylaşımlarına yer verilen haberde, Amerikalı milyarderin azalan doğum oranları hakkında "takıntılı" olduğu savunuldu.

İsmi verilmeyen 4 kişi ayrıca, Musk'ın ilk olarak Texas'ta Tesla şirketi ve kendisi üzerine olan arazide malikane yaptırmayı planladığını aktarırken, Amerikalı milyarderin bu plandan ABD Adalet Bakanlığının "Tesla'nın kaynaklarının Musk için gizlice köşk inşa etmekte kullanıp kullanılmadığını" soruşturması üzerine vazgeçtiği öne sürüldü. Konu hakkında X üzerinden 2023'te paylaşım yapan Musk, "Bırakın köşkü, hiçbir şekilde ev inşa etmiyorum!" ifadesini kullanmıştı.

11'İNCİ ÇOCUĞU GİZLİ TUTULUYOR

Musk'ın ilk eşi Justine Musk'dan Griffin, Vivian, Kai, Saxon ve Damian, kız arkadaşı Claire Boucher'dan X, Exa Dark Sideræl ve Techno Mechanicus, diğer kız arkadaşı Shivon Zilis'ten ise Strider ve Azure adında 10 çocuğu var. Musk, 11'inci çocuğunun yıl başında doğduğunu doğrularken bu çocuğunun ismi veya cinsiyeti bilinmiyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
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