Elon Musk: 2 kişinin öldüğü Tesla kazasında 'otopilot devrede değildi'

ABD'nin Teksas eyaletinde Tesla marka "sürücüsüz seyir" özelliği olan bir aracın yaptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Polis, olay sırasında sürücü koltuğunun boş olduğuna inandıklarını açıkladı.

Cumartesi akşamı yaşanan kazada 2019 Tesla Model S marka araç yüksek hızla seyrederken virajı alamayıp ağaca çarptı ve sonrasında yandı.

Araç içinde hayatını kaybeden 50'li yaşlarındaki iki kişinin, biri önde, biri arkada olmak üzere yolcu koltuklarında bulunduğu, sürücü koltuğunun ise boş olduğu açıklandı.

Houston kenti yakınında yaşanan kazayla ilgili olarak Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından soruşturma başlatıldı.

"Otopilot devrede değildi"

Tesla CEO'su Elon Musk ise, kazayla ilgili olarak ellerine ulaşan ilk verilerin, kaza sırasında aracın otopilot özelliğinin devrede olmadığını gösterdiğini açıkladı.

Musk ayrıca otopilotun devreye girebilmesi için yolda şeritlerin olması gerektiğini, kazanın gerçekleştiği yerde ise şerit çizgisi bulunmadığını yazdı.

https://twitter.com/elonmusk/status/1384254194975010826?s=20