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Elon Musk: 2 kişinin öldüğü Tesla kazasında 'otopilot devrede değildi'

22.06.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Teksas eyaletinde Tesla marka "sürücüsüz seyir" özelliği olan bir aracın yaptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Polis, olay sırasında sürücü koltuğunun boş olduğuna inandıklarını açıkladı. Tesla CEO'su Elon Musk ise ellerindeki ilk verilere göre otopilot özelliğinin devrede olmadığını belirtti.

Elon Musk: 2 kişinin öldüğü Tesla kazasında 'otopilot devrede değildi'

ABD'nin Teksas eyaletinde Tesla marka "sürücüsüz seyir" özelliği olan bir aracın yaptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Polis, olay sırasında sürücü koltuğunun boş olduğuna inandıklarını açıkladı.

Cumartesi akşamı yaşanan kazada 2019 Tesla Model S marka araç yüksek hızla seyrederken virajı alamayıp ağaca çarptı ve sonrasında yandı.

Araç içinde hayatını kaybeden 50'li yaşlarındaki iki kişinin, biri önde, biri arkada olmak üzere yolcu koltuklarında bulunduğu, sürücü koltuğunun ise boş olduğu açıklandı.

Houston kenti yakınında yaşanan kazayla ilgili olarak Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından soruşturma başlatıldı.

"Otopilot devrede değildi"

Tesla CEO'su Elon Musk ise, kazayla ilgili olarak ellerine ulaşan ilk verilerin, kaza sırasında aracın otopilot özelliğinin devrede olmadığını gösterdiğini açıkladı.

Musk ayrıca otopilotun devreye girebilmesi için yolda şeritlerin olması gerektiğini, kazanın gerçekleştiği yerde ise şerit çizgisi bulunmadığını yazdı.

https://twitter.com/elonmusk/status/1384254194975010826?s=20

Musk'ın açıklamasının ardından ABD polisine, Tesla'nın elindeki verileri araştırma yetkisi verildi.

Olayla ilgili açıklama yapan polis memuru Mark Herman, görgü tanıklarının da kaza sırasında sürücü koltuğunun boş olduğunu ifade ettiklerini belirtti.

Herman, Musk'ın tweeti hakkında da "Eğer bu tweeti atıyorsa gerekli veri elinde demektir. Bu veriyi bizimle paylaşmadı, kendisinden bunu bizimle paylaşmasını bekliyoruz." dedi.

araç

Musk daha erken saatlerde Twitter'dan paylaştığı "Tesla 2021 ilk çeyrek güvenlik raporu"nun, Tesla'nın sürücüsüz araçlarının kaza riskinin, normal bir araca kıyasla 10 kat az olduğunu gösterdiğini yazmıştı.

https://twitter.com/elonmusk/status/1383548841438236674?s=20

2016'dan bu yana ABD'de Tesla araçların otopilotta olduğu en az 3 ölümlü kaza meydana geldi.

Kazanın ardından Tesla hisseleri günü yaklaşık yüzde 3 kayıpla kapattı.

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