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Elon Musk 3. Dünya Savaşı için uyardı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.10.2020 12:34 | Son Güncelleme

Dünyanın en önemli girişimcileri arasında yer alan Elon Musk uyardı. Onun bu uyarısı daha çok yeni dünya savaşı ile alakalı.

Elon Musk 3. Dünya Savaşı için uyardı

Uzun bir süredir Mars’a yerleşme konusunda ısrar eden Elon Musk uyardı. Dünyanın artık eskisi kadar güvenli olmadığını vurgulayan ünlü girişimci, bu nedenle Mars gezegenine bakmamız gerektiğini söyledi. NASA ve SpaceX gibi kuruluşların büyük bir ısrarla devam ettirdiği projeler, Ay ve Mars gibi gezegenlere taşınmayı hedefliyor.

Bu yeni hedefler sayesinde insanların bir bölümü Mars gezegeninde yaşayabilecek. SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk bu konuda oldukça ısrarcı. Ancak asıl problem bu değil. Ona göre Mars’ta kurulacak gezegenin Dünya ile herhangi bir bağımlılığı olmamalı.

Mars’a gönderilecek ilk insanlar, Dünya'ya büyük ölçüde bağımlı olacak. Falcon Heavy roketleri ile fırlatılacak kargo gemileri Mars yüzeyine ulaştığında, hem oksijen hem de gıda malzemeleri taşımış olacak.

3. DÜNYA SAVAŞI'NDAN ÖNCE MARS'A YERLEŞMELİYİZ VURGUSU

Mars'ta çok fazla engel olması kafalarda soru işaretlerinin yer almasına neden oluyor. Dünya ile kurulacak bağımlılık ilişkisi ise işin bir başka boyutu. Musk tarafından yapılan açıklamalarda, 3. Dünya Savaşı’ndan önce Mars’a yerleşmemeleri halinde ciddi problemler yaşanabileceği vurgulandı. Mars’a gidecek olan gemiler Dünya'da problemle karşılaşırsa, kızıl gezegendeki insanlar ölebilir.

Mars yüzeyinde kurulacak şehir, büyük ölçüde kendi kendine yetebilecek bir kapasiteye sahip olmalı. Bu sayede Dünya ile olan bağımlılık ilişkisi sıfıra kadar indirilebilir. Ancak ne yazık ki bunu şu anda sağlamak neredeyse imkansız. Sizce Musk bu konuda hayalperest mi yoksa gerçekçi mi?

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