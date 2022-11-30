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Elon Musk'a 12 yaşındayken 500 dolar kazandırdı! Adı Blastar olan bu oyunu siz de oynayabilirsiniz

30.11.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın yeni sahibi olan ve dünyanın en zengin insanı unvanını koruyan Elon Musk da bir zamanlar çocuktu. Bugünlerde harika bir mühendis olduğu üzerine övgüler alan Musk'ın henüz 12 yaşındayken yaşadığı ilginç bir oyun hikayesi olduğunu biliyor muydunuz? Musk, Blastar adını taşıyan bu oyun sayesinde 500 dolar kazandı! Üstelik yıllar önce Musk'ın imzasını taşıyan oyunu bugün sizler de oynayabilirsiniz.

Elon Musk'a 12 yaşındayken 500 dolar kazandırdı! Adı Blastar olan bu oyunu siz de oynayabilirsiniz

Tesla ve SpaceX ile bir devrim yarattı, Twitter'ı satın alarak ise kimilerine göre yeni skandallara, kimilerine göre ise sosyal medyada büyük bir değişime yol açtı. Kimden mi bahsediyoruz? Tabii ki ünlü milyarder Elon Musk'tan. Şu sıralar 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu Twitter ile fazlasıyla meşgul olan Musk, hepimiz gibi bir zamanlar çocuktu. Ancak onun 12 yaşındayken yaşadığı, belki de hiçbir zaman bilmediğiniz ilginç bir hikayesi vardı.

ELON MUSK'A 500 DOLAR KAZANDIRAN OYUN: BLASTAR

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Elon Musk, 1984 yılında, yani 12 yaşındayken Blastar adında bir oyun yazdı. Oyun günümüzün oyunlarına göre çok ama çok basitti. Musk'ın Blastar isimli oyununun kaynak kodu bir dergide yayınlandı. Musk ise bunun için 500 dolar aldı. Yani 12 yaşındayken yazdığı oyunla 500 dolar kazandı.

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Elon o zamandan beri 8 bitlik uzay gemilerinin ötesine geçti. Bugün uzay gemileriyle Mars'a gitmenin hayalleri gerçeğe dönüştürmeye çalışan adam oldu.

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SİZ DE OYNAYABİLİRSİNİZ

Musk'ın yazdığı oyun Blastar'ı bugün oynamanız mümkün. Oyunu deneyimlemek için buraya tıklayabilirsiniz. Geminizi hareket ettirmek için ok tuşlarını ve ateş etmek için boşluk tuşunu kullanmanız yeterli.

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Elon Musk Oyun

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