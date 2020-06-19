Elon Musk'a bir rakip daha: Space Perspective balonla uzay yolculuğuna başlıyor!

Uçmak birçoğumuzun hayali. Bu hayali gerçekleştirmek bizler için şimdilik sadece uçak yolculuklarıyla, belirli bir irtifaya kadar mümkün. Ancak Elon Musk gibi düşünen Space Perspective bunun ötesine geçmek istiyor. Bu yönde bir projeleri dahi var. Projenin başrolü ise bir balon.

SPACE PERSPECTİVE UZAYA BALONLA İNSAN TAŞIYACAK

Space Perspective insanları balonla uzaya çıkaracak projesinin detaylarını anlattı. Buna göre şirketin uzay turizmi için özel olarak geliştirdiği Neptün ismindeki balon, 9 kişilik bir kapasiteye sahip olacak. Balon içerisindeki 9 yolcu ile birlikte Stratosfer'e kadar yükselecek ve yolcularına uzay keyfi yaşatacak. Tabi bu keyfi yaşamanın ücreti de biraz tuzlu olacak.

İŞTE UZAYA BALONLA ÇIKMANIN MALİYETİ

6 saat sürmesi planlanan balonlu yolculuk için Space Perspective'ın istediği ücret tam 125 bin dolar (Yaklaşık 860 bin TL). Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre ilk uçuş 2021 yılında yapılacak. Fakat bu uçuş insansız olacak. Test uçuşlarının tamamlanmasının ardından balonlu ilk ticari uzay uçuşu 2024 yılında gerçekleştirilecek. En azından şirketin gelecek planlaması bu yönde.

