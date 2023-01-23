Elon Musk açıkladı! Daha yüksek fiyatlı hali gelecek

Twitter'da yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Yaşanan gelişmenin kaynağı ise sosyal medya platformunun sahibi olan Elon Musk'ın attığı bir tweet oldu. Musk attığı tweet ile Twitter'ın çok tartışılan abonelik seçeneklerine bir yenisinin daha ekleneceğinin müjdesini verdi. Ancak bu abonelik seçeneğinin önemli bir özelliği olacak gibi görünüyor.

REKLAMSIZ TWITTER!

Musk, attığı tweet ile reklamsız ancak daha yüksek bir fiyata sahip olan abonelik seçeneğinin olacağını duyurdu. Böylece bu abonelik seçeneğine sahip olanlar Twitter'da reklamsız bir şekilde sosyalleşebilecekler.

Also, there will be a higher priced subscription that allows zero ads — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023

ABD’de aylık 7,99 dolara mal olan mevcut Twitter Blue aboneliği ise yüzde 50 oranında daha az reklam vadediyordu. Ancak bu özellik henüz kullanıma sunulmadı.

Musk yeni abonelik seçeneğinin ne zaman kullanıma sunulacağını açıklamadı. Reklamsız Twitter aboneliğinin fiyatı da hâlâ bilinmiyor. Ancak 7,99 dolardan daha yüksek bir fiyata sahip olacağı kesin.



