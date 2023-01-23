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Elon Musk açıkladı! Daha yüksek fiyatlı hali gelecek

23.01.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak bunlara bir yenisi daha eklendi. Twitter'ın sahibi Elon Musk Twitter'ın yeni abonelik seçeneğini açıkladı. Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tamamen reklamsız bir abonelik seçeneğinin sunulacağını duyurdu. Musk'ın açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla bu seçeneğe abone olanlar Twitter'da hiç reklam görmeyecek.

Elon Musk açıkladı! Daha yüksek fiyatlı hali gelecek

Twitter'da yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Yaşanan gelişmenin kaynağı ise sosyal medya platformunun sahibi olan Elon Musk'ın attığı bir tweet oldu. Musk attığı tweet ile Twitter'ın çok tartışılan abonelik seçeneklerine bir yenisinin daha ekleneceğinin müjdesini verdi. Ancak bu abonelik seçeneğinin önemli bir özelliği olacak gibi görünüyor.

REKLAMSIZ TWITTER!

Musk, attığı tweet ile reklamsız ancak daha yüksek bir fiyata sahip olan abonelik seçeneğinin olacağını duyurdu. Böylece bu abonelik seçeneğine sahip olanlar Twitter'da reklamsız bir şekilde sosyalleşebilecekler.

ABD’de aylık 7,99 dolara mal olan mevcut Twitter Blue aboneliği ise yüzde 50 oranında daha az reklam vadediyordu. Ancak bu özellik henüz kullanıma sunulmadı.

twitter

Musk yeni abonelik seçeneğinin ne zaman kullanıma sunulacağını açıklamadı. Reklamsız Twitter aboneliğinin fiyatı da hâlâ bilinmiyor. Ancak 7,99 dolardan daha yüksek bir fiyata sahip olacağı kesin.

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