Elon Musk açıkladı! Daha yüksek fiyatlı hali gelecek

Twitter'da yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Yaşanan gelişmenin kaynağı ise sosyal medya platformunun sahibi olan Elon Musk'ın attığı bir tweet oldu. Musk attığı tweet ile Twitter'ın çok tartışılan abonelik seçeneklerine bir yenisinin daha ekleneceğinin müjdesini verdi. Ancak bu abonelik seçeneğinin önemli bir özelliği olacak gibi görünüyor.

Musk, attığı tweet ile reklamsız ancak daha yüksek bir fiyata sahip olan abonelik seçeneğinin olacağını duyurdu. Böylece bu abonelik seçeneğine sahip olanlar Twitter'da reklamsız bir şekilde sosyalleşebilecekler.

Also, there will be a higher priced subscription that allows zero ads