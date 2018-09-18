Elon Musk açıkladı! İşte Ay'a uçacak ilk turist

Ay'a kimin gideceğinin açıklanmasının ardından pek çok kişiyi heyecanlandıran sürpriz bir duyuru daha geldi! İşte Ay'a gidecek ilk turist ve açıkladığı o sürpriz...

Elon Musk resmen açıkladı: İşte Ay'a uçacak ilk turist

1 / 20 Elon Musk nihayet bombayı patlattı, Ay'a kimi yollayacağını tüm dünyaya resmen duyurdu!

2 / 20 Evet... Ay'a ilk gidecek turist Japon iş adamı Yusaku Maezawa oldu. Peki Yusaku Maezawa kim?

3 / 20 SpaceX CEO'su Elon Musk, bugün düzenlediği bir basın toplantısında uzay sektörünün geleceğini belirleyecek çok önemli duyurular yaptı.

4 / 20 Devasa uzay gemisi BFR'ı tekrar tanıtan Musk, ayrıca şirketin Ay'a düzenleyeceği ilk insanlı görevi de ilk kez detaylandırdı.

5 / 20 Buna göre uçuş 2023'te gerçekleşecek. Uçuşun yolcusu ise Japon milyarder Yusaku Maezawa olacak.

6 / 20 42 yaşında ünlü bir girişimci olan Yusaku Maezawa, Japon giyim markası Zozotown'ın sahibi. Maezawa'nın Forbes verilerine göre tam 2.9 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu belirtiliyor.

7 / 20 Aynı zamanda bir sanat koleksiyoncusu olan Maezawa, Jean-Michel Basquiat'ın 1982 yılında çizdiği bir tabloyu geçtiğimiz yıl tam 110 milyon dolar ödeyerek satın almış ve tüm dünyada gündem olmuştu.

8 / 20 Yusaku Maezawa'nın Ay'a gitmek istemesinin nedeni de işte bu sanata olan sevgisi.

9 / 20 #dearMoon isimli bir proje başlatan Maezawa, 2023'te kendisiyle beraber 8 farklı sanatçıyı da Ay'a götürmek istiyor.

10 / 20 Maezawa bu isimlerin ressam, müzisyen, mimar, heykeltraş, yönetmen veya moda tasarımcısı olabileceğini söylüyor.

11 / 20 42 yaşındaki milyarder, aynı zamanda BFR'ın 2023 uçuşu için tüm koltukları satın almış.

12 / 20 Yani beraberinde götüreceği sanatçılar yolculuk için herhangi bir ücret ödemeyecek.

13 / 20 Maezawa bu sanatçıların Ay'dan döndüklerinde bir şeyler yaratmalarını ve tüm insanlığa ilham olmalarını istiyor.

14 / 20 Elon Musk, Yusaku Maezawa'nın Ay yolculuğu için çok büyük bir ücret ödediğini söyledi.

15 / 20 Ancak ödenen ücretin tam olarak ne kadar olduğu açıklanmadı.

16 / 20 Musk ayrıca ödemeyi şimdiden aldıklarını ve bu maddi gelirin BFR'ın geliştirilme sürecinde kullanılacağını ifade etti.

17 / 20 Elon Musk'ın yeniden tasarlanmış haliyle ilk kez geçtiğimiz yıl tanıttığı BFR, veya Musk'ın ifadeleriyle "Gezegenlerarası Taşıma Sistemi", şu anda SpaceX merkezlerinde geliştirme aşamasında bulunuyor.

18 / 20 Şirket başkanı Gwynne Shotwell'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalara göre BFR'ın ilk kısa uçuş testleri 2019'un sonlarına doğru yapılacak.

19 / 20 Bir itici roket ve bir de "uzay gemisi" olacak şekilde iki kısımdan oluşan BFR, tam 106 metre uzunluğa ve 9 metrelik genişliğe sahip. İhtiyaç duyduğu gücü şirketin yeni nesil roket motoru Raptor'dan alan dev koloni taşıyıcısı, Musk'ın ifadelerine göre nihai haliyle 100 kişilik taşıma kapasitesine sahip olacak.