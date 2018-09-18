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Elon Musk açıkladı! İşte Ay'a uçacak ilk turist

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.09.2018 10:33 | Son Güncelleme

Ay'a yolculuk başlatan çılgın iş adamı Elon Musk, startı verdi ve Ay'a ilk götüreceği turistin ismini açıkladı.

Ay'a kimin gideceğinin açıklanmasının ardından pek çok kişiyi heyecanlandıran sürpriz bir duyuru daha geldi! İşte Ay'a gidecek ilk turist ve açıkladığı o sürpriz...

Elon Musk resmen açıkladı: İşte Ay'a uçacak ilk turist

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Elon Musk nihayet bombayı patlattı, Ay'a kimi yollayacağını tüm dünyaya resmen duyurdu!
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Evet... Ay'a ilk gidecek turist Japon iş adamı Yusaku Maezawa oldu. Peki Yusaku Maezawa kim?
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SpaceX CEO'su Elon Musk, bugün düzenlediği bir basın toplantısında uzay sektörünün geleceğini belirleyecek çok önemli duyurular yaptı.
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Devasa uzay gemisi BFR'ı tekrar tanıtan Musk, ayrıca şirketin Ay'a düzenleyeceği ilk insanlı görevi de ilk kez detaylandırdı.
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Buna göre uçuş 2023'te gerçekleşecek. Uçuşun yolcusu ise Japon milyarder Yusaku Maezawa olacak.
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42 yaşında ünlü bir girişimci olan Yusaku Maezawa, Japon giyim markası Zozotown'ın sahibi. Maezawa'nın Forbes verilerine göre tam 2.9 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu belirtiliyor.
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Aynı zamanda bir sanat koleksiyoncusu olan Maezawa, Jean-Michel Basquiat'ın 1982 yılında çizdiği bir tabloyu geçtiğimiz yıl tam 110 milyon dolar ödeyerek satın almış ve tüm dünyada gündem olmuştu.
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Yusaku Maezawa'nın Ay'a gitmek istemesinin nedeni de işte bu sanata olan sevgisi.
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#dearMoon isimli bir proje başlatan Maezawa, 2023'te kendisiyle beraber 8 farklı sanatçıyı da Ay'a götürmek istiyor.
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Maezawa bu isimlerin ressam, müzisyen, mimar, heykeltraş, yönetmen veya moda tasarımcısı olabileceğini söylüyor.
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42 yaşındaki milyarder, aynı zamanda BFR'ın 2023 uçuşu için tüm koltukları satın almış.
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Yani beraberinde götüreceği sanatçılar yolculuk için herhangi bir ücret ödemeyecek.
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Maezawa bu sanatçıların Ay'dan döndüklerinde bir şeyler yaratmalarını ve tüm insanlığa ilham olmalarını istiyor.
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Elon Musk, Yusaku Maezawa'nın Ay yolculuğu için çok büyük bir ücret ödediğini söyledi.
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Ancak ödenen ücretin tam olarak ne kadar olduğu açıklanmadı.
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Musk ayrıca ödemeyi şimdiden aldıklarını ve bu maddi gelirin BFR'ın geliştirilme sürecinde kullanılacağını ifade etti.
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Elon Musk'ın yeniden tasarlanmış haliyle ilk kez geçtiğimiz yıl tanıttığı BFR, veya Musk'ın ifadeleriyle "Gezegenlerarası Taşıma Sistemi", şu anda SpaceX merkezlerinde geliştirme aşamasında bulunuyor.
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Şirket başkanı Gwynne Shotwell'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalara göre BFR'ın ilk kısa uçuş testleri 2019'un sonlarına doğru yapılacak.
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Bir itici roket ve bir de "uzay gemisi" olacak şekilde iki kısımdan oluşan BFR, tam 106 metre uzunluğa ve 9 metrelik genişliğe sahip. İhtiyaç duyduğu gücü şirketin yeni nesil roket motoru Raptor'dan alan dev koloni taşıyıcısı, Musk'ın ifadelerine göre nihai haliyle 100 kişilik taşıma kapasitesine sahip olacak.
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Uzay aracının bu şekilde tek seferde onlarca insanı Mars'a ve Ay'a taşıması bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk turist Ay

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