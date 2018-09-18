Elon Musk açıkladı! İşte Ay'a uçacak ilk turist

Ay'a kimin gideceğinin açıklanmasının ardından pek çok kişiyi heyecanlandıran sürpriz bir duyuru daha geldi! İşte Ay'a gidecek ilk turist ve açıkladığı o sürpriz...
Elon Musk resmen açıkladı: İşte Ay'a uçacak ilk turist
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Elon Musk nihayet bombayı patlattı, Ay'a kimi yollayacağını tüm dünyaya resmen duyurdu!
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Evet... Ay'a ilk gidecek turist Japon iş adamı Yusaku Maezawa oldu. Peki Yusaku Maezawa kim?
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SpaceX CEO'su Elon Musk, bugün düzenlediği bir basın toplantısında uzay sektörünün geleceğini belirleyecek çok önemli duyurular yaptı.
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Devasa uzay gemisi BFR'ı tekrar tanıtan Musk, ayrıca şirketin Ay'a düzenleyeceği ilk insanlı görevi de ilk kez detaylandırdı.
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Buna göre uçuş 2023'te gerçekleşecek. Uçuşun yolcusu ise Japon milyarder Yusaku Maezawa olacak.
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42 yaşında ünlü bir girişimci olan Yusaku Maezawa, Japon giyim markası Zozotown'ın sahibi. Maezawa'nın Forbes verilerine göre tam 2.9 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu belirtiliyor.
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Aynı zamanda bir sanat koleksiyoncusu olan Maezawa, Jean-Michel Basquiat'ın 1982 yılında çizdiği bir tabloyu geçtiğimiz yıl tam 110 milyon dolar ödeyerek satın almış ve tüm dünyada gündem olmuştu.
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Yusaku Maezawa'nın Ay'a gitmek istemesinin nedeni de işte bu sanata olan sevgisi.
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#dearMoon isimli bir proje başlatan Maezawa, 2023'te kendisiyle beraber 8 farklı sanatçıyı da Ay'a götürmek istiyor.
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Maezawa bu isimlerin ressam, müzisyen, mimar, heykeltraş, yönetmen veya moda tasarımcısı olabileceğini söylüyor.
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42 yaşındaki milyarder, aynı zamanda BFR'ın 2023 uçuşu için tüm koltukları satın almış.
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Yani beraberinde götüreceği sanatçılar yolculuk için herhangi bir ücret ödemeyecek.
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Maezawa bu sanatçıların Ay'dan döndüklerinde bir şeyler yaratmalarını ve tüm insanlığa ilham olmalarını istiyor.
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Elon Musk, Yusaku Maezawa'nın Ay yolculuğu için çok büyük bir ücret ödediğini söyledi.
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Ancak ödenen ücretin tam olarak ne kadar olduğu açıklanmadı.
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Musk ayrıca ödemeyi şimdiden aldıklarını ve bu maddi gelirin BFR'ın geliştirilme sürecinde kullanılacağını ifade etti.
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Elon Musk'ın yeniden tasarlanmış haliyle ilk kez geçtiğimiz yıl tanıttığı BFR, veya Musk'ın ifadeleriyle "Gezegenlerarası Taşıma Sistemi", şu anda SpaceX merkezlerinde geliştirme aşamasında bulunuyor.
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Şirket başkanı Gwynne Shotwell'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalara göre BFR'ın ilk kısa uçuş testleri 2019'un sonlarına doğru yapılacak.
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Bir itici roket ve bir de "uzay gemisi" olacak şekilde iki kısımdan oluşan BFR, tam 106 metre uzunluğa ve 9 metrelik genişliğe sahip. İhtiyaç duyduğu gücü şirketin yeni nesil roket motoru Raptor'dan alan dev koloni taşıyıcısı, Musk'ın ifadelerine göre nihai haliyle 100 kişilik taşıma kapasitesine sahip olacak.
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Uzay aracının bu şekilde tek seferde onlarca insanı Mars'a ve Ay'a taşıması bekleniyor.
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