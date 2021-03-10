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  4. Elon Musk açıkladı! İşte Starship SN10'un patlama nedeni

Elon Musk açıkladı! İşte Starship SN10'un patlama nedeni

10.03.2021 10:22 | Son Güncelleme:
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Elon Musk açıkladı! İşte Starship SN10'un patlama nedeni

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden başarılı bir şekilde inen ancak dakikalar sonra patlayan Starship SN10 roketinin neden patladığını paylaştı. Musk'a göre devasa roket muhtemel bir helyum sızıntısına ve diğer birçok etmene kurban gitti.

Starship SN10 roketi geçtiğimiz hafta Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX tarafından fırlatılmıştı. Roket, önceki denemelerin aksine başarılı bir şekilde iniş yapmayı başarmıştı. Bu, Starship projesinde çalışanlar için, aynı zamanda da uzay yolculuğu hayali için önemli bir gelişmeydi. Fakat roket, indikten kısa bir süre sonra patladı. Buna rağmen, roketin başarılı bir şekilde yere inmiş olması bir başarı olarak görülmeye devam etti. Ancak herkes başarılı bir şekilde yere inen Starship SN10'un neden sonradan patladığını merak ediyordu. Nitekim bu merakları, SpaceX'in CEO'su Elon Musk yanıtladı.

ELON MUSK TWEET'E YANIT VERDİ

Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden Starship SN10 hakkında tweet paylaşan Austin Barnard'a yanıt verdi. Barnard tweetinde Starship SN11'in fırlatma rampasına yerleştirilmeden önceki fotoğraflarını ve SpaceX çalışanlarının çalışmalarını paylaştı. İşte bu tweete yanıt veren Musk, SN10'un patlamanın nedenini açıklamış oldu.

İŞTE MUSK'A GÖRE STARSHİP SN10'UN PATLAMA NEDENİ

Ünlü milyarderin tweetine göre, SN10'un motoru muhtemelen yakıt tankındaki kısmi helyum sızıntısı nedeniyle düşük itme gücüne sahipti. Bu yüzden iniş yaklaşık 10 m/sn'lik hızla gerçekleşti ve roketin bacakları ve eteğinin bir kısmı ezildi. Bu gibi etkilerin sonucunda SN10 iniş sonrası patlamaktan kurtulamadı.

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Musk, SN11 için birden fazla düzeltme yapıldığını belirtti. Bu yüzden SN11 için umutlar çok daha büyük. En azından bu kez devasa roketin başarı ile iniş yapması ve patlamaması bekleniyor.

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Elon Musk
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