Elon Musk açıkladı! İşte Starship SN10'un patlama nedeni

Starship SN10 roketi geçtiğimiz hafta Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX tarafından fırlatılmıştı. Roket, önceki denemelerin aksine başarılı bir şekilde iniş yapmayı başarmıştı. Bu, Starship projesinde çalışanlar için, aynı zamanda da uzay yolculuğu hayali için önemli bir gelişmeydi. Fakat roket, indikten kısa bir süre sonra patladı. Buna rağmen, roketin başarılı bir şekilde yere inmiş olması bir başarı olarak görülmeye devam etti. Ancak herkes başarılı bir şekilde yere inen Starship SN10'un neden sonradan patladığını merak ediyordu. Nitekim bu merakları, SpaceX'in CEO'su Elon Musk yanıtladı.

Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden Starship SN10 hakkında tweet paylaşan Austin Barnard'a yanıt verdi. Barnard tweetinde Starship SN11'in fırlatma rampasına yerleştirilmeden önceki fotoğraflarını ve SpaceX çalışanlarının çalışmalarını paylaştı. İşte bu tweete yanıt veren Musk, SN10'un patlamanın nedenini açıklamış oldu.

Ünlü milyarderin tweetine göre, SN10'un motoru muhtemelen yakıt tankındaki kısmi helyum sızıntısı nedeniyle düşük itme gücüne sahipti. Bu yüzden iniş yaklaşık 10 m/sn'lik hızla gerçekleşti ve roketin bacakları ve eteğinin bir kısmı ezildi. Bu gibi etkilerin sonucunda SN10 iniş sonrası patlamaktan kurtulamadı.

SN10 engine was low on thrust due (probably) to partial helium ingestion from fuel header tank. Impact of 10m/s crushed legs & part of skirt. Multiple fixes in work for SN11.