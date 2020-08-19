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Elon Musk açıkladı: Tesla otomobillere keçi kornası geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.08.2020 09:26 | Son Güncelleme

Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla'nın gelecekteki otomobilleri hakkında konuştu. Elon Musk'ın açıklamalarına göre Tesla otomobiller kornaları sayesinde keçi gibi meleyecek. Üstelik Tesla otomobillere gelecek yenilikler keçi güncellemesiyle de sınırlı değil.

Elon Musk açıkladı: Tesla otomobillere keçi kornası geliyor!

Tesla otomobilller teknolojik olmalarının yanı sıra oldukça da eğlenceliler. Ekranı ve direksiyonu ile birlikte oyun oynamaya dahi izin veren Tesla otomobiller, sürücülerinin en keyifsiz yolculuklarda bile keyifli vakitler geçirmelerini sağlıyor. Fakat son zamanlarda Tesla otomobiller hakkında bir söylenti var. Bu söylentiye göre, Tesla otomobillerin kornası keçi sesi ile çalacak. Fazlasıyla çılgınca olan bu söylenti, şirketin en yüksek rütbeli dahisine soruldu; Elon Musk'a.

ELON MUSK KEÇİ KORNASINI DOĞRULADI

Elon Musk, Tesla otomobillerin geleceği hakkında bazı açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar sırasında Elon Musk'a kornaların keçi sesiyle çalacağı yönündeki söylentiler soruldu. Musk'ın cevabı ise oldukça şaşırttı. Zira, Tesla'nın CEO'su Tesla otomobillerine keçi sesli korna özelliğinin kesinlikle geleceğini söyledi. Yani Tesla'nın otomobilleri kornaya basıldığında keçi gibi meleyecek. Tesla otomobillere gelecek tek özellik keçi sesi kornası da değil.

Tesla otomobil

OTOMOBİLLER ÇUKUR GÜNCELLEMESİ ALACAK

Elon Musk'ın bahsettiğine göre otonom sistemler de çukur güncellemesi alacak. Bu güncelleme ile birlikte Tesla otomobilleri yol çukurlarını fark ettiğinde yavaşlayacak veya yanından geçip gidecek. Otomobillere gelecek bir diğer yenilik ise güvenliğe odaklanacak. İlk kez 2019'da bahsedilen iki aşamalı kimlik doğrulama özelliği, sonunda Tesla otomobillere eklenecek. Böylece otomobiller koruma altına alınacak.

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