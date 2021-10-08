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Elon Musk açıkladı: Tesla, Teksas'a taşınıyor

08.10.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin yıllık hissedarlar toplantısında, Tesla'nın genel merkezini Kaliforniya'daki Silikon Vadisi'nden Teksas'a taşıma kararı aldıklarını duyurdu.

Elon Musk açıkladı: Tesla, Teksas'a taşınıyor

Tesla, elektrikli otomobil konusunda önemli adımlar atıyor. ABD merkezli üreticisi şimdi ise alınan yeni bir karar ile gündemde.

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TESLA CEO'SU ELON MUSK: TAŞINIYORUZ

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin yıllık hissedarlar toplantısında konuştu. Musk, Kaliforniya'daki Silikon Vadisi'nde bulunan Tesla genel merkezinin Teksas'ın Austin şehrine taşınacağını söyledi.

Musk, "Genel merkezimizi Teksas, Austin'e taşıdığımızı duyurmaktan heyecan duyuyorum" dedi.

Elon Musk, genel merkezi taşıma kararına rağmen, şirketin Kaliforniya ve Nevada fabrikalarındaki üretim kapasitesini yüzde 50 artırmayı planladığını da söyledi.

Aynı zamanda Kaliforniya'nın çalışanların uygun fiyatlı konut bulması için zor bir yer olduğunu belirten Musk, Teksas Austin'deki fabrikanın havaalanından beş dakika, şehir merkezinden ise 15 dakika uzaklıkta olduğunu ifade etti.

TESLA NE İLK NE DE TEK

Tesla, Teksas'a taşınan ilk şirket değil. 2020'de teknoloji devi Oracle, Silikon Vadisi'nden Austin'e taşınma kararı almıştı.

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Ayrıca, teknoloji firması HP ve otomobil üreticisi Toyota da ABD'deki merkezlerini Kaliforniya'dan Teksas'a taşımıştı.

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Elon Musk
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