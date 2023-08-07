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  4. Elon Musk açıkladı: Yaptığı paylaşım nedeniyle işvereninin “haksız muamelesine” uğrayan kişilere destek olunacak!

Elon Musk açıkladı: Yaptığı paylaşım nedeniyle işvereninin “haksız muamelesine” uğrayan kişilere destek olunacak!

07.08.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski adı Twitter olan sosyal medya ağı X'in sahibi Elon Musk, X'te yaptığı paylaşım veya beğenileri nedeniyle işverenleri tarafından “haksız muameleye” maruz kalan kişilerin mahkeme masraflarını karşılayacaklarını açıkladı.

Elon Musk açıkladı: Yaptığı paylaşım nedeniyle işvereninin “haksız muamelesine” uğrayan kişilere destek olunacak!

Ünlü milyarder Elon Musk bu kez ilginç bir destek haberiyle gündemde.

O KİŞİLERİN MAHKEME MASRAFLARINI KARŞILAYACAK

Aynı zamanda X'in sahibi olan ünlü milyarder, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformunda gönderileri veya beğenileri nedeniyle işverenleri tarafından haksız muameleye maruz kalan kişilerin mahkeme masraflarını karşılayacaklarını söyledi.

Musk, masrafların karşılanmasıyla ilgili herhangi bir limit olmadığını da açıkladı ve "Lütfen bize bildirin" dedi.

Elon Musk açıkladı! X'te canlı yayınlanacak... Elon Musk açıkladı! X'te canlı yayınlanacak...

İşte Musk'ın o paylaşımı:


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sosyal medya Elon Musk

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