Elon Musk açıkladı: Yaptığı paylaşım nedeniyle işvereninin “haksız muamelesine” uğrayan kişilere destek olunacak!

Ünlü milyarder Elon Musk bu kez ilginç bir destek haberiyle gündemde.

Aynı zamanda X'in sahibi olan ünlü milyarder, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformunda gönderileri veya beğenileri nedeniyle işverenleri tarafından haksız muameleye maruz kalan kişilerin mahkeme masraflarını karşılayacaklarını söyledi.

Musk, masrafların karşılanmasıyla ilgili herhangi bir limit olmadığını da açıkladı ve "Lütfen bize bildirin" dedi.

İşte Musk'ın o paylaşımı:

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill.



No limit.



Please let us know.