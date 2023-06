Elon Musk adeta meydan okudu... O isimle kafes maçı yapmak istiyor! Çok şaşıracaksınız

O isim Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in ta kendisi. Elon Musk vs Mark Zuckerberg olayının ayrıntıları ise oldukça ilginç...

Her şey Elon Musk'ın Meta'nın yakında Twitter'a rakip olarak Threads adında bir platform başlatabileceğine yönelik söylentilere yanıt vermek üzere Twitter'a girmesiyle başladı. Bildiğiniz üzere Twitter'ın sahibi Elon Musk.

Business Insider'ın haberine göre Musk, böyle bir platformun hayata geçirilmesinin dünyanın başka seçenek olmaksızın Zuckerberg’in parmağının altına sokacağını ima etti.

Muhtemelen böyle bir platformun hayata geçirilmesinin sonunda Dünya'yı "başka hiçbir seçenek kalmadan sadece Zuckerberg'in kontrolü altına sokacağını" söylemek istedi.

Bir Twitter kullanıcısı ise Musk'a yanıt verdi ve "Dikkatli olsan iyi olur @elonmusk ju jitsu yaptığını duydum" dedi.

Yani Musk'a Zuckerberg’in Japonya kökenli Uzak Doğu savaş sanatıyla ilgilendiğini söyledi.

Musk da bunun üzerine bir tweet daha attı ve bir kafes dövüşüne hazır olduğunu ifade etti.

I’m up for a cage match if he is lol