Elon Musk, Amber Heard ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadı mı? İddialara yanıt verdi

Hollywood dünyasının bir döneme damga vuran çifti Johnny Depp ve Amber Heard’ün olaylı ayrılığının yankıları sürüyor. Depp’in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek dava açan Heard, uzun süre gündemden düşmemişti. Depp, evlilikleri sürdüğü sırada milyarder girişimci Elon Musk, İngiliz model Cara Delevingne ve eski eşi Amber Heard arasında üçlü ilişki yaşandığını iddia etmişti.

FR24 News'ün haberine göre, Tesla ve SpaceX'in CEO'su milyarder Elon Musk, Depp ve Heard'ü barışmaya teşvik etti ve ABD ve Britanya'da süren hukuki savaşlarını sona erdirmelerini söyledi. Musk ayrıca, Britanyalı model Cara Delevingne ve Amerikalı aktris Heard ile üçlü ilişki yaşadıkları iddialarını reddetti.

Page Six'e konuşan Musk, "Cara ve ben arkadaşız, fakat hiç samimi bir ilişki içinde olmadık. Bunu o da doğrulayacaktır. Ayrıca Amber ile birlikte boşanma davası açıldıktan bir ay sonra çıkmaya başladığımızı tekrar söylemek istiyorum. Evlilikleri sırasında Amber'in çevresinde bile bulunduğumu sanmıyorum" dedi.