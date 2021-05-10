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Elon Musk, Asperger sendromlu olduğunu açıkladı

10.05.2021 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin ünlü talk show programı Saturday Nigth Live'da sunuculuk yapan Elon Musk, "Bu akşam tarih yazıyorum" diyerek, Asperger sendromlu olduğu itirafında bulundu.

Elon Musk, Asperger sendromlu olduğunu açıkladı

Saturday Nigth Live adlı ABD’nin en ünlü talk show programlarından birinde sunuculuk yapan Tesla ve SpaceX’in kurucusu, milyarder iş insanı Elon Musk, programda bir itirafta bulundu.

Her hafta ünlü bir ismin ev sahipliği yaptığı SNL’deki açılış konuşmasında 49 yaşındaki dahi mühendis, Asperger sendromlu olduğunu açıkladı.

"BU AKŞAM TARİH YAZIYORUM"

Musk, cumartesi gecesi yayınlanan şovda, “Saturday Night Live’ı sunmak bir onur, bunu kast ediyorum. Bazen bir şey söyledikten sonra, bunu kastettiğimi söylemeliyim ki insanlar gerçekten ne demek istediğimi anlasınlar. Bunun nedeni, konuştuğumda her zaman birçok tonlama varyasyonumun olması ve bunun harika bir komedi olduğu söylendi bana. Bu akşam SNL’i sunan ilk Asperger’li olarak tarih yazıyorum. Ya da en azından bunu ilk itiraf eden kişi olarak” ifadesini kullandı.

ASPERGER SENDROMU NEDİR?

Asperger Sendromu, halk arasında klasik otizimle karıştırılsa da onu klasik otizmden farklı kılan, daha az şiddetli semptomları ve dil gecikmelerinin olmamasıdır.

Sosyal iletişimde güçlük ve takıntılı davranışlar gösteren Asperger Sendromlu bireyler, özellikle esprileri, imaları, mecazları anlamakta zorlanırlar. Aynı zamanda konuşmalarında telaffuz problem olmasa da konuşma tonu ve vurgusu konusunda sıkıntıları olabilir.

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