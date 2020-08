Elon Musk Avrupalıları sevindirdi: Cybertruck'ın küçük versiyonu büyük olasılıkla yolda!

Elon Musk resmi Twitter hesabı üzerinden verdiği 'çılgın' cevaplarla meşhur. Takipçilerinin sorularını cevaplamayı pek seven Musk, bazen verdiği cevaplar ile takdir topluyor bazen ise eleştiri oklarının hedefi haline geliyor. Elon Musk bu kez ise eleştiri yağmuruna tutulmadı, aksine AB ülkelerinde yaşayan Tesla takipçilerini sevindirecek bir 'Cybertruck olasılığının' müjdesini paylaştı.

Elektrikli pick-up CyberTruck için heyecanlanan bir Elon Musk takipçisi, ünlü isme 200 bin ön sipariş sayısına ulaşan Cybertruck'ın Avrupa için küçültülmüş bir versiyonunun gelip gelmeyeceğini sordu. Bu sorunun temelinde ise takipçinin Model Y yerine Cybertruck almak istemesi yatıyordu. Cybertruck'ın minibüsleri geçen boyutları ise takipçi için bir soru işaretiydi ve o kişi, bu gibi soru işaretlerini tümüyle kaldırmak için Elon Musk'a başvurdu. Nitekim soruya Elon Musk'tan yanıt geldi.

Elon Musk, AB için özelleştirilmiş Cybertruck için beklenmedik bir cevap verdi. Cybertruck'ın küçük versiyonunun büyük olasılıkla yolda olduğunu söyleyen Musk, böylece Avrupalı dostlarına büyük bir sürpriz yaptı. Ancak Elon Musk'ın cevabındaki büyük olasılıkla kısmı dikkat çekici. Zira, bu AB için özelleştirilmiş Cybertruck'ın düşünüldüğünün işareti, üretime başlanacağının değil. Yani bir kesinlik yok.

Highly likely down the road