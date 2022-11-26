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Elon Musk "Başka bir çare yoksa yaparım" diyerek iPhone ve diğerlerine meydan okudu: Teknoloji dünyası bu sözleri konuşuyor...

26.11.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, platformda o kadar çok açıklama yapıyor ki takip etmek zor. Musk bu kez ise Android'in sahibi Google'a ve iPhone'un üreticisi Apple'a karşı yaptığı akıllı telefon meydan okumasıyla gündemde. Musk, "Başka bir çare yoksa telefon yaparım" diyerek bir anda herkesin heyecanlanmasına neden oldu. O sözler, teknoloji dünyasını ise ayağa kaldırdı. Hatta Elon Musk'tan iPhone'a rakip bir telefon gelebileceği konuşulmaya başlandı. İşte Elon Musk'ın telefon meydan okuması...

Elon Musk "Başka bir çare yoksa yaparım" diyerek iPhone ve diğerlerine meydan okudu: Teknoloji dünyası bu sözleri konuşuyor...

Ünlü milyarder Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da attığı yeni bir adımla her gün dünya gündeminin en tepesine çıkmayı başarıyor. Musk'ın açıklamalarını genellikle kendi Twitter hesabından yapması da bunda etkili oluyor. 100 milyonu aşkın takipçisi bulunan Musk attığı tek bir tweet ile milyonları etkileyebiliyor. Twitter'da yaptığı açıklamaları takip etmek işleri bir hayli zorlaştırsa da Musk attığı yeni bir tweet ile teknoloji dünyasını ayağa kaldırmış durumda. O tweet'e göre, Elon Musk telefon üretebilir, ünlü milyarderden iPhone'a rakip gelebilir!

"ADAM MARS’A GİTMESİ İÇİN ROKETLER YAPIYOR, BASİT KÜÇÜK BİR AKILLI TELEFON ONUN İÇİN KOLAY OLMALI"

Her şey Liz Wheeler tarafından Musk'a yöneltilen bir tweet ile başladı. Wheeler, Apple ve Google Twitter'ı uygulama mağazalarından çıkarmaya karar verirse Musk'ın kendi telefonunu yapması gerektiğini söyledi. Wheeler'ın sözleri tam olarak şöyleydi;

“Apple ve Google, Twitter’ı uygulama mağazalarından (App Store ve Play Store) çıkarırsa, Elon Musk kendi akıllı telefonunu üretmelidir. Ülkenin yarısı onları gözetleyen taraflı iPhone ve Android’i memnuniyetle terk eder. Adam Mars’a gitmesi için roketler yapıyor, basit küçük bir akıllı telefon onun için kolay olmalı, öyle değil mi?”

FILE PHOTO: Elon Musk, founder, CEO and lead designer at SpaceX and co-founder of Tesla, speaks at the SpaceX Hyperloop Pod Competition II in Hawthorne

MUSK'TAN OLAY SÖZLER!

Bunun üzerine Elon Musk Wheeler'a yanıt verdi ve başka bir seçeneği olmadığı takdirde alternatif bir akıllı telefon yapabileceğini açıkladı. Elon Musk'ın Wheeler'a cevabı şöyle oldu;

"Umarım iş o noktaya gelmez ama evet, başka bir çare yoksa alternatif bir akıllı telefon yaparım."

Elon Musk1

APPLE VE GOOGLE TWITTER'I YASAKLAYACAK MI?

Teknoloji yazarı Mark Gurman, geçtiğimiz günlerde attığı bir tweet'te Twitter'ın içerik denetleme sorunları nedeniyle veya yüzde 15/yüzde 30 komisyon vermemeye karar vermesi durumda App Store ve Google Play Store'dan kaldırıldığı gerçekçi bir senaryonun var olduğunu söylemişti. Gurman buna ek olarak, "Özellikle, Apple'ın App Store şefinin yeni Twitter hakkında ne düşündüğünü artık biliyoruz" demişti.

Gurman1

Gurman'ın bahsettiği App Store şefi, Apple'ın kilit isimlerinden olan Phil Schiller'dı. Schiller, Twitter hesabını nedeni bilinmeyen bir şekilde kapatmıştı.

Phil

Apple'ın kilit ismi hamle yapınca... iPhone'lardan kaldırılacak mı? Apple'ın kilit ismi hamle yapınca... iPhone'lardan kaldırılacak mı?

DAHA ÖNCE TESLA'NIN TELEFON ÜRETECEĞİ KONUŞULUYORDU

Geçtiğimiz yıla kadar Tesla'nın bir akıllı telefon üreteceğine yönelik iddialar dolaşılıyordu.

Hatta "Model Phone" veya "Tesla Phone" olarak adlandırılacak bir modele ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler internette paylaşılmıştı.

Tesla phone

Görüntüsü sızdı: Elon Musk, Apple'a rakip oluyor! Görüntüsü sızdı: Elon Musk, Apple'a rakip oluyor!

Ancak bugüne kadar Tesla imzalı bir telefon tanıtılmadı.

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