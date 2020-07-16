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Elon Musk, Bill Gates, Apple ve Uber gibi bazı Twitter hesapları "ele geçirilmiş gibi duruyor"

16.07.2020 01:10 | Son Güncelleme

Aralarında ABD'de Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, iş adamları Bill Gates, Elon Musk ve Elon Musk, şarkıcı Kanye West ile Apple ve Uber'in de bulunduğu milyonlarca takipçili bazı Twitter hesaplarının ele geçirildiği öne sürüldü. Twitter konuyu incelediğini açıkladı.

Elon Musk, Bill Gates, Apple ve Uber gibi bazı Twitter hesapları "ele geçirilmiş gibi duruyor"

Aralarında ABD'de Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, iş adamları Bill Gates, Elon Musk ve Elon Musk, şarkıcı Kanye West ile Apple ve Uber'in de bulunduğu milyonlarca takipçili bazı Twitter hesaplarının ele geçirildiği öne sürüldü.

Akşam saatlerinde aynı anda bu hesaplardan Bitcoin ile ilgili bir dizi mesaj atıldığı görüldü. Mesajlarda bir Bitcoin hesabı paylaşılarak, buraya para gönderilmesi ve gelecek paralara göre bağış yapılacağı öne sürüldü.

Bu mesajlar daha sonra silindi.

Yaşanan olayın ardından Twitter hisseleri yüzde 4 civarında değer kaybetti.

Twitter konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bazı hesapları etkileyen "bir güvenlik olayının" farkında olduğunu söyledi.

Açıklamada, "Twitter'daki hesapları etkileyen bir güvenlik olayının farkındayız. Konuyu inceliyoruz ve çözmek için adımlar atıyoruz. Kısa bir süre içerisinde herkese bilgilendirme yapacağız" denildi.

CNBC'de yer alan bir haberde, blockchain.com'a göre, atılan Twitter mesajlarında bahsi geçen bir hesaba 12'den bitcoin gönderildiği ve bunun değerinin de 110 bin doların üzerinde olduğu belirtildi.

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