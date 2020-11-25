Elon Musk, Bill Gates'i geçerek dünyanın ikinci en zengin insanı oldu

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geçerek dünyanın ikinci en zengin insanı oldu.

Tesla hisselerinin değerinin 7,2 milyar dolar artmasıyla Musk'ın serveti 128 milyar dolara yükseldi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde Musk şimdi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un ardından ikinci sırada.

Zenginler listesindeki değişiklik Tesla hisselerinin en büyük 500 Amerikan şirketini kapsayan S&P 500 endeksine dahil edilmesi kararının ardından yaşandı.

Bu gelişme, şirketin hisselerine ilgiyi artırdı ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın değeri 500 milyar doların üzerine çıktı.

Musk, şirketin yüzde 20 hissesine sahip.

Tesla, dünyanın en değerli otomo**tiv şirketi**

Tesla, rakipleri Toyota, VW ve General Motors'tan çok daha az araç üretmesine rağmen dünyanın en değerli otomotiv şirketi.

Musk, dün Tesla'nın küçük arabalarla Avrupa pazarına açılabileceğini belirterek "ABD'de kişisel tercihler nedeniyle büyük arabalara eğilim var. Avrupa'da ise eğilim daha küçük arabalara" demişti.