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Elon Musk, Bill Gates'i geçerek dünyanın ikinci en zengin insanı oldu

25.11.2020 10:46 | Son Güncelleme:
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Elon Musk, Bill Gates'i geçerek dünyanın ikinci en zengin insanı oldu

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geçerek dünyanın ikinci en zengin insanı oldu. Tesla hisselerinin değerinin 7,2 milyar dolar artmasıyla Musk'ın serveti 128 milyar dolara yükseldi.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geçerek dünyanın ikinci en zengin insanı oldu.

Tesla hisselerinin değerinin 7,2 milyar dolar artmasıyla Musk'ın serveti 128 milyar dolara yükseldi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde Musk şimdi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un ardından ikinci sırada.

Zenginler listesindeki değişiklik Tesla hisselerinin en büyük 500 Amerikan şirketini kapsayan S&P 500 endeksine dahil edilmesi kararının ardından yaşandı.

Bu gelişme, şirketin hisselerine ilgiyi artırdı ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın değeri 500 milyar doların üzerine çıktı.

Musk, şirketin yüzde 20 hissesine sahip.

Tesla, dünyanın en değerli otomo**tiv şirketi**

Tesla, rakipleri Toyota, VW ve General Motors'tan çok daha az araç üretmesine rağmen dünyanın en değerli otomotiv şirketi.

Musk, dün Tesla'nın küçük arabalarla Avrupa pazarına açılabileceğini belirterek "ABD'de kişisel tercihler nedeniyle büyük arabalara eğilim var. Avrupa'da ise eğilim daha küçük arabalara" demişti.

Yıllarca zarar eden Tesla, koronavirüs salgınına rağmen araçlarına talebin artması nedeniyle son beş çeyrektir arka arkaya kâr ediyor.

California merkezli Tesla, 500 milyar doları aşan piyasa değeriyle S&P 500'e en yüksek değerle giriş yapan şirket olacak.

Microsoft'un kurucularından Bill Gates milyarderler listesinde yıllarca ilk sırada yer aldı.

2017'de birinciliği Jeff Bezos devraldı. Gates'in net serveti 127,7 milyar dolar.

Bloomberg'e göre Bezos'un servetiise 182 milyar dolar.

Bezos'un kişisel serveti Amazon'a pandemi döneminde talebin artması nedeniyle büyük artış kaydetmişti.

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