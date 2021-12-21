Dünyanın en zengin insanı Elon Musk bu yıl 11 milyar dolar vergi ödeyeceğini açıkladı.

Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama, ne kadar vergi ödediğine dair sosyal medyada bir tartışmaya karışmasının ardından geldi.

Bu haftanın başlarında Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Twitter'dan Musk'ın "başkalarının sırtından geçinmeyi bırakması gerektiğini" söylemişti.

Musk, "Merak edenler için bu yıl 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyeceğim" diye yanıtladı.

https://twitter.com/elonmusk/status/1472754632325795843

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve uzay araçları üreticisi SpaceX'in kurucusu Musk, bu yılın başlarında dünyanın en zengin insanı oldu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi, Musk'ın servetini 243 milyar dolar olarak belirledi. Tesla 1 trilyon dolar ve SpaceX 100 milyar dolar değerinde.

Geçen hafta Musk ayrıca, Time Dergisi'nin Yılın Kişisi seçildi.

Bu, Senatör Warren'ın şu tweeti atmasına yol açtı: "Haydi hileli vergi kanununu değiştirelim, böylece 'Yılın Kişisi' vergi ödesin ve başkalarının sırtından geçinmeyi bıraksın."

https://twitter.com/SenWarren/status/1470415896053227522

Musk, Senatör Warren'ın tweetine "Bu yıl tarihteki herhangi bir Amerikalıdan daha fazla vergi ödeyeceğini" söyleyerek yanıt verdi.

New York merkezli araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica yazın; Elon Musk, Jeff Bezos ve Michael Bloomberg dahil dünyanın en zengin insanlarından bazılarının vergi beyannamelerini gördüğünü yazmıştı.

ProPublica, Musk'ın 2018'de gelir vergisi ödemediğini iddia etmişti.

Musk'ın 2015 ve 2017'de de 70 bin dolardan az vergi ödediği öne sürülmüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, yasa tasarısı şimdiye kadar Kongre'den geçememiş olsa da ultra zenginler üzerindeki vergileri artırmayı hedefliyor.

Elizabeth Warren'ın da aralarında bulunduğu bazı senatörler, yalnızca ABD'nin en zengin vatandaşlarının gelirlerini değil, aynı zamanda hisseler gibi sahip oldukları varlıkların değerini de vergilendirme fikrini destekliyor.

ABD'nin en zenginlerinin çoğu, doğrudan vergiye tabi maaş almıyor. Bunun yerine, servetlerini hisselerde ve diğer yatırımlarda tutuyorlar, sonra bu varlıkları teminat olarak kullanarak kredi alıyorlar.

