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Elon Musk bunu beğendi: Mars'a yolculuk kısalıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.02.2020 10:01 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Pulsar Fusion şirketi, Mars yolculukları için önemli bir adım attı. Pulsar Fusion, Mars'a yapılacak yolculukları yarı yarıya indirecek, tam 160.000 km/s hıza çıkabilen bir roket motoru geliştirdi.

Elon Musk bunu beğendi: Mars'a yolculuk kısalıyor!

Mars'a yolculuk insanlığın en büyük hayallerinden birisi. Gerek Elon Musk olsun gerek Jeff Bezos gerekse de başka biri, insanlığı Ankara-Eskişehir arası yolculuk yapar gibi uzay ile buluşturmanın planlarını yapıyor. Ancak bu planlarda onların karşısına da çok büyük engeller çıkıyor. O engellerden biri de gezegenlere olan varış süresi. Şu an dünyada var olan birçok uzay aracının ile 6 ayda varılan Mars için yeni roket sistemleri geliştirmek şart. İşte Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Pulsar Fusion'un roketi de bu fikir ile ortaya çıktı.

PULSAR FUSİON ROKETİ İLE MARS YOLCULUĞU KISALACAK
Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Pulsar Fusion, bir roket motoru tasarladı. Tasarladığı motoru plazma ile güçlendirdiğini söyleyen Pulsar Fusion'a göre, söz konusu roket bir uzay aracını 160.000 km/s hız ile itebilecek. Bu da Mars'a yapılacak bir yolculuk için sürenin neredeyse yarı yarıya kısalması demek. Fakat Pulsar Fusion bununla da yetinmiyor.

Elon Musk bunu beğendi: Mars'a yolculuk kısalıyor!

PULSAR FUSİON'IN ASIL AMACI BU DEĞİL
Pulsar Fusion'ın asıl amacı ise Mars değil. Şirketin asıl amacı, bir uzay aracını tam 804.000 km/s hızında itebilecek bir roket motoru üretmek. Böylece, hem Mars'a olan bir-iki ay gibi bir süreye indirgenecek hem de Güneş Sistemi'nin dışına rahatlıkla yolculuk yapabilmenin ilk adımları atılmış olacak.

NÜKLEER FÜZYON ROKETLERİNİ TEK ÇARE OLARAK GÖRÜYORDU
Mars'a gidiş süresini kısaltacak roket motorunun sahibi Pulsar CEO'su Richard Dinan, yeni nesil roketleri için yaptığı açıklamada ''Bizler Pulsar'da umut vadeden teknolojiler ve bileşenler geliştiriyoruz, yatırımlar yapıyoruz. Her birinin kalbinde bir nükleer füzyon var.'' ifadelerini kullanarak bir dizi açıklama yaptı. Dinan, daha önce Güneş Sistemi'nin dışına yolculuk edebilmenin tek yolu olarak füzyon roketleri geliştirmek olduğunu söylemişti. Anlaşılan o ki, Dinan söyleminde oldukça ciddiydi ve insanlığı Güneş Sistemi'nin dışına taşıyabilecek roketleri üreterek de bu fikrini desteklemiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mars Pulsar Fusion uzay roket roket motoru Birleşik Krallık Elon Musk

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