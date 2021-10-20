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Elon Musk bunu beğendi: Twitter'da en çok konuşulan otomobil markası belli oldu

20.10.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'da en çok konuşulan otomobil markası açıklandı. Rakamlara göre, arabalarla ilgili 64 milyondan fazla tweet'in atıldığı Twitter'da en çok Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla konuşuluyor. Üstelik dikkat çekici başka veriler de bulunuyor. İşte Twitter'ın otomobil karnesi.

Elon Musk bunu beğendi: Twitter'da en çok konuşulan otomobil markası belli oldu

Popüler mikroblog sitesi Twitter, milyonlarca kullanıcıya sahip. Milyonlarca kullanıcının ise farklı ilgi alanları var. Bu ilgi alanlarından biri de hiç şüphesiz ki otomobiller. Öyle ki Twitter'da otomobillerle ilgili konuşanların sayısı azımsanmayacak gibi değil. Twitter’ın otomobiller hakkında platformdaki konuşmalarla ilgili açıkladığı rakamlar da bunu kanıtlar nitelikte. Twitter'dan yapılan son araştırmalar, otomotive dair konuşmaların bu yıl hız kazandığını gösteriyor.

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64 MİLYONDAN FAZLA TWEET

Paylaşılan bilgilere göre, bu yılın Ocak ve Ağustos ayları arasında, dünya çapında otomobiller hakkında 64 milyondan fazla tweet atıldı.

OTOMOBİL HAKKINDA KONUŞANLARIN 3'TE 1'İ KADIN

Dikkat çekici başka veriler de var. Aktarıldığı kadarıyla tweet'lerin yüzde 47'si 35 yaşın altındakiler tarafından yazıldı. Ve çoğunluğu erkek iken, Twitter'da otomobil hakkında konuşanların neredeyse üçte birini kadınlar oluşturuyor.

TWITTER'IN EN ÇOK KONUŞULAN OTOMOBİL MARKALARI

Twitter’da en çok konuşulan otomobil markası Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla olurken, onu Mercedes-Benz, BMW, Nissan ve Ford izledi.

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ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA İLGİLİ KONUŞMALARDA YÜKSELİŞ

Twitter, otomobil tutkunlarının elektrikli araçlar hakkında konuştuğu bir platform haline gelmiş gibi görünüyor. Yalnızca bu yıl içinde (Ocak-Ağustos), en yeni elektrikli araç modelleri hakkında dünya çapında 20 milyondan fazla tweet atılmış durumda.

Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve ABD'deki Twitter kullanıcıları, çevre dostu olma (yüzde 51), düşük işletme maliyetleri (yüzde 33) ve düşük gürültü kirliliği (yüzde 24) açısından elektromobilitenin başlıca avantajlarını görüyor. Aynı ankette Twitter'daki kişiler, elektrikli bir araç satın alırken gördükleri temel dezavantajların Pil Ömrü (%50), Satın Alma Maliyeti (%45) ve Menzil Kaygısı (%42) olduğunu belirttiler.

TWITTER KULLANICILARI ARASINDA ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIN ALMA EĞİLİMİ

Bu pazarlardaki yaklaşık her saniye Twitter kullanıcısı (yüzde 49) bir elektrikli araç satın almanın "muhtemel" veya "çok muhtemel" olduğunu söylüyor. Karşılaştırıldığında, bu rakam Twitter'da olmayan ortalama bir İnternet kullanıcısı için sadece yüzde 33.

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Twitter'ın otomobil karnesi oldukça dikkat çekici. Peki siz neler düşünüyorsunuz?

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