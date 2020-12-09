Elon Musk California'dan Texas'a taşındı: Nedeni verimlilik mi, vergi mi?

Tesla ve SpaceX'in kurucusu, dünyanın en zengin ikinci insanı Elon Musk, teknoloji şirketlerinin birçoğunun merkezi olan California eyaletinden ayrılarak Texas'a taşındığı açıkladı.

Musk burada yeni Tesla fabrikasına ve uzay projelerini yürüttüğü SpaceX şirketine daha çok yoğunlaşmak istediğini belirtti.

Musk açıklamayı Wall Street Journal Yazı İşleri Müdürü Matt Murray'e yaptı.

49 yaşındaki CEO, "Şu an için devam ettiğim iki büyük proje Texas'ın güneyindeki uzay gemisi yapımı ve Tesla için kurduğumuz yeni büyük fabrik"a dedi.

Musk California'da vaktini iyi kullanamadığını da ifade etti ve California eyaletini sürekli kazanan bir takıma benzeterek "Eğer bir takım çok uzun süredir kazanıyorsa, rehavete düşebilir. California uzun zamandır kazanıyor ve bence bunu artık cepte görüyor." dedi.

Musk'un, yenilenebilir enerji, uzay keşfi, yapay zeka ve bilim eğitim gibi konularda çalışan ve kendi adını taşıyan vakfını da California'dan Texas'a taşıdığı ortaya çıkmıştı.

Musk taşınma nedenini verimlilik gibi gerekçelerle açıklasa da, eyaletlerin vergi sistemlerindeki farklar dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Musk'ın kararında etkili olmuş olabilir.