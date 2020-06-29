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Elon Musk cevapladı: Tesla Cybertruck amfibik mi oluyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.06.2020 09:25 | Son Güncelleme

Tesla Cybertruck Elon Musk'ın tweet'i sayesinde tekrar gündeme geldi. Elon Musk, amfibik Tesla Cybertruck için hazırlanan takipçi konseptine oldukça umut dolu bir cevap verdi.

Elon Musk cevapladı: Tesla Cybertruck amfibik mi oluyor?

Tesla Cybertruck oldukça ilginç tasarım özelliklerine sahip bir pick-up modeli. Bu ilginçliklerden biri de Elon Musk'ın daha önce açıkladığı üzere Cybertruck'ın suya dayanıklı oluşu. Elon Musk'a göre Cybertruck derin su birintilerinden geçebilecek kadar iyi bir yapıda. Fakat Elon Musk'ın Twitter üzerinden verdiği bir cevap, bunun bir adım daha ötesine geçilebileceğinin işareti.

ELON MUSK'TAN AMFİBİK CYBERTRUCK YANITI

Elon Musk'ın bir takipçisi, Tesla Cybertruck'ın suda bir tekneymiş gibi yüzen konsept tasarımının videosunu Twitter'dan paylaştı. Takipçinin tweet'ine beklenmedik birisi yanıt verdi. O kişi Elon Musk'tı. Elon Musk, cevabında ''Bence biz bu işi yapabiliriz'' dedi. Böylece Musk, hem suda hem de karada gidebilen, amfibik bir Tesla Cybertruck için ilk işareti verdi.

TESLA CYBERTRUCK SUDA YÜZEBİLECEK Mİ?

Bu soruya kesin bir yanıt vermek mümkün değil. Cybertruck'ın gövdesi ve altı tamamen kapalı. Yani suyun girebileceği bir yer yok. Oldukça büyük olan pick-up lastiklerinin de araca suda hareket kazandıracağı konusunda fikirler var. Yani ihtimaller var. Ancak son karar Elon Musk'ın ve Tesla'nın. Elon Musk, Tesla'yı övmek, şirketin bunu bile yapacağı söylemek için bile bu tweet'i atmış olabilir.

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