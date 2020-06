Elon Musk cevapladı: Tesla Cybertruck amfibik mi oluyor?

Tesla Cybertruck oldukça ilginç tasarım özelliklerine sahip bir pick-up modeli. Bu ilginçliklerden biri de Elon Musk'ın daha önce açıkladığı üzere Cybertruck'ın suya dayanıklı oluşu. Elon Musk'a göre Cybertruck derin su birintilerinden geçebilecek kadar iyi bir yapıda. Fakat Elon Musk'ın Twitter üzerinden verdiği bir cevap, bunun bir adım daha ötesine geçilebileceğinin işareti.

Elon Musk'ın bir takipçisi, Tesla Cybertruck'ın suda bir tekneymiş gibi yüzen konsept tasarımının videosunu Twitter'dan paylaştı. Takipçinin tweet'ine beklenmedik birisi yanıt verdi. O kişi Elon Musk'tı. Elon Musk, cevabında ''Bence biz bu işi yapabiliriz'' dedi. Böylece Musk, hem suda hem de karada gidebilen, amfibik bir Tesla Cybertruck için ilk işareti verdi.

I think we could make that work