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Elon Musk çıldırdı: Tesla şimdi de fiyatı otomobil ile yarışan kırmızı şort üretti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.07.2020 11:31 | Son Güncelleme

Elon Musk, şimdi de şort işine girdi. Daha önce birçok ilginç ürün üreten Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklama ile Tesla'nın kırmızı bir şort satışa sunduğunu duyurdu. Ancak bu şort diğer şortlardan pek bir farklı. İşte Tesla markalı şortun detayları...

Elon Musk çıldırdı: Tesla şimdi de fiyatı otomobil ile yarışan kırmızı şort üretti!

Elon Musk hem Tesla ile hem de SpaceX ile güzel işler başarıyor. Ancak kendisi çılgın bir mühendis olduğu için zaman zaman çıldırdığı hatta bizim 'bunu da yapmazsın be' dediğimiz noktalara çıktığı oluyor. Bunun bir örneği tekrar yaşandı. Fakat bu kez Elon Musk'ın ürettiği ürün ne uzayla alakalı ne de otomobiller ile yakınen ilgiliydi: Ürün kırmızı bir şorttu.

Elon Musk şort

TESLA KIRMIZI ŞORT SATIŞA ÇIKARTTI

Elon Musk Twitter hesabından dün akşam saatlerinde bir tweet attı. Her attığı tweet ile gündem olmayı başaran Musk, bu kez Tesla'nın yeni ürününü gösterdi. Yeni ürün köşesinde ufak da olsa bir Tesla logosu bulunan, arkasında Model S, Model 3, Model X ve Model Y'nin birleşiminden oluşturulan ''S3XY'' yazısına yer veren, kırmızı renkli kısa bir şorttu. Elon Musk, tweetinde satışların başladığını açıkladı. Ancak bu tweet sadece bir başlangıçtı.

Tesla Şort

TESLA'NIN SİTESİ ÇÖKTÜ

Tesla'nın şortu, tam 69 bin 420 dolardan satışa sunuldu. Bu birçok otomobilden daha pahalı bir fiyattı. Bu fiyatın nedeni ise Elon Musk'ın şortun sınırlı üretim olduğunu söylemesinden kaynaklıydı. Asıl ilginç olan ise şu; Elon Musk'ın açıklamasından sonra söz konusu satış sitesi kısa bir süre sonra çöktü. Yani 69 bin 420 dolarlık şort kapış kapış satıldı. Böylece Elon Musk amacına ulaşmış oldu.

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