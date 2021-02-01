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Elon Musk Clubhouse'tan seslendi: “Partiye geç kaldım ancak Bitcoin’i destekliyorum”

01.02.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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Elon Musk Clubhouse'tan seslendi: “Partiye geç kaldım ancak Bitcoin’i destekliyorum”

Tesla ve SpaceX'in kurucusu ve CEO'su olan Elon Musk, sosyal medyanın yeni uygulaması Clubhouse üzerinden takipçileriyle buluştu. Musk, katıldığı programda Bitcoin ve Dogecoin hakkında açıklamalarda bulunurken, Mars yolculuğu hakkında da çarpıcı bir tahmin yaptı.

Elon Musk dünyanın en zengin insanlarından biri olarak biliniyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Musk dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'u da geçerek dünyanın en zengin insanı unvanını kısa süreliğine de olsa ele geçirmişti. Şimdilerde dünyanın en zengin 2. insanı olarak nitelendirilen Musk, birçok milyardere nazaran Twitter ve sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Ünlü isim özellikle Twitter'da oldukça aktif. Hatta onun bu kadar aktif olması, bazen inanılması güç sonuçlara da neden olabiliyor. Tıpkı geçtiğimiz günlerde olduğu gibi.

Elon Musk geçtiğimiz günlerde Twitter profiline '#bitcoin' yazmış ve onun bu adımı sonucu Bitcoin yüzde 15'lik bir değer kazanmıştı. Dogecoin hakkında da Twitter'dan paylaşımlar yapan Musk, bu kripto para biriminin de dolaylı yoldan değerlenmesine neden olmuştu. Musk, şimdi ise kripto paralarla ve diğer birçok merak edilen unsurlarla alakalı bilgilerini sabah saatlerinde sadece davetiye ile girilebilen Clubhouse uygulaması üzerinden paylaştı.

BİTCOİN'İ DESTEKLİYORUM İTİRAFI

Clubhouse programında Elon Musk, Bitcoin için kendisi adına bir itirafta bulundu. Partiye geç katıldığını kabul eden Musk, buna rağmen Bitcoin'in destekçisi olduğunu vurguladı. Musk, "Dogecoin'in küresel bir para olması eğlenceli olurdu." diye de bir ekleme yaptı. Anlaşılacağı üzere treni geç yakalasa da Elon Musk'ın kripto paralarla arası oldukça iyi. Üstelik ünlü isim sadece Bitcoin ve Dogecoin hakkında açıklamalarda da bulunmadı.

Elon Musk

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5,5 YILLIK MARS HEDEFİ VE NEURALİNK

Merakla beklenen Mars yolculuğu hakkında da bilgiler paylaşan Musk, insanları 5,5 yıl içinde Mars’a götürmeyi hedeflediğini ifade etti. Musk ayrıca önemli olanın Mars'ta kendi kendine yetebilen bir medeniyet kurmak olduğunu söyledi. Beyin implantı yerleştirmeyi hedefleyen Neuralink için ise Musk, asıl hedefinin beyin ve omurga sakatlıkları yaşayan insanlara yardımcı olabilmek olduğunu belirtti.

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