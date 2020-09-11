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Elon Musk, çocuğu X Æ A-12’nin adını unuttu

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2020 22:41 | Son Güncelleme

Space X’in CEO’su Elon Musk, müzisyen sevgilisi Grimes ile birlikteliğinden doğan çocuğu X Æ A-12’nin adını, bir röportaj sırasında unuttu.

Elon Musk, çocuğu X Æ A-12’nin adını unuttu

Space X’in CEO’su Elon Musk ve sevgilisi, çocuklarına verdikleri isimle dünyanın gündemine oturdu. Nasıl telaffuz edileceği konusundaki zorluk ve yasallığı ile tartışma konusu olan X Æ A-12 ismi, baba Musk için de karışıklığa sebep oldu.

"KULAĞA ŞİFRE GİBİ GELİYOR"

Bir fabrika ziyareti için bulunduğu Almanya'da basın mensuplarına röportaj veren Elon Musk, bir gazetecinin “X Æ A-12 nasıl?” sorunu önce anlamadı ve soruyu tekrar etmesini istedi. Sonrasında da bebeğinden söz ettiğini anlayarak, “Haa, çocuğumu diyorsun. Kulağa şifre gibi geliyor” dedi.

Çocuğunun iyi olduğunu belirten Musk, birkaç ay sonraki bir seferde onu da yanında getirebileceğini söyledi.

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