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Elon Musk çok özel bir aracın müjdesini verdi: Tesla'dan robotaksi adımı! "Oldukça fütüristik görünecek"

08.04.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla'nın robotaksi üreteceğini duyurdu! Musk'ın söylediğine göre Tesla üretimi robotaksi, oldukça fütüristik görünecek ve özel olacak. Ayrıca, ünlü milyarder insansı robot Optimus'un üretimine ilişkin bir tarih de verdi.

Elon Musk çok özel bir aracın müjdesini verdi: Tesla'dan robotaksi adımı! "Oldukça fütüristik görünecek"

Tesla, elektrikli otomobil konusunda farklı bir aşamaya geçmeye karar vermiş gibi görünüyor. Çünkü şirketin CEO'su Elon Musk, Cyber Rodeo etkinliğinde çok özel bir aracın müjdesini verdi. Bu araç, bir robotaksi. Ancak Elon Musk'ın söylediklerine bakılırsa bu araç, oldukça özel olacak.

"OLDUKÇA FÜTÜRİSTİK GÖRÜNECEK"

Tesla üretimi robotaksinin net bir görseli bulunmuyor. Yani şimdilik neye benzeyeceği kesin olarak bilinmiyor. Elon Musk ise "Oldukça fütüristik görünecek özel bir robotaksi olacak." ifadesini kullanarak robotaksinin nasıl görüneceğini bizlerin hayal gücüne bırakmış durumda.

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O DA GELİYOR: TESLA OPTIMUS...

Elon Musk'ın tek müjdesi, Tesla'nın araç serisine katılacak ve taksi hizmeti için kullanılacak yeni elektrikli robotaksi değildi. Musk, günlük görevleri yapabilen insansı robot Tesla Optimus'un üretim tarihinden de söz etti.

Tesla Bot

Ünlü milyarder, şirketin iddialı projelerinden biri olan ve Tesla'nın Optimus adını verdiği Tesla Bot'un üretimine gelecek yıl geçebileceklerini umuyor.

Öte yandan Musk, 2023'ün gelecek yıl üretime girecek Cybertruck, Tesla Semi ve yeni Roadster ile yeni araçların yılı olacağını söyledi.

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Elon Musk
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