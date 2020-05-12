Elon Musk dediğini yaptı: Tesla fabrikası koronavirüse rağmen açıldı!

Elon Musk, koronavirüs salgını süresince de gündemden düşmedi. Tesla fabrikalarında solunum cihazı üreten ve cihazları ihtiyacı olan hastanelere yollayan Musk, iş koronavirüs kısıtlamalarına gelince ise çok sert tepki gösterdi. Kısıtlamaların ve yasakların insanların özgürlüğünü elinden aldığını belirten Tesla'nın ve SpaceX'in CEO'su, söz konusu kısıtlamaları ''Faşist bir yaklaşım'' olarak değerlendirdi. Çoğu insan bunun bir eleştiri olarak kalacağını düşünüyordu ancak geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın bu eleştirisini eyleme dönüştüreceğine dair iddialar ortaya atıldı. Nitekim o iddialar doğru çıktı.

ELON MUSK FABRİKAYI AÇTI

Tesla'nın ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan fabrikası, iddialara geçtiğimiz günlerde üretime başlamaya hazırlanıyordu. İddialar, Elon Musk'ın yasaklara aldırış etmediğini ve artık fabrikanın elektrikli otomobil üretimine başlayacağını söylüyordu. Bugün The Next Web'te yer alan bir habere göre, Elon Musk söz konusu fabrikada üretime başladı bile.

EYALET YETKİLİLERİ DAHA SONRA DEMİŞTİ

Elon Musk'ın bu kararı sonrası Kaliforniya eyaletinin yetkililerinin Tesla'ya ve Elon Musk'a nasıl bir yaptırım uygulayacağı ise merak konusu. Daha önce Elon Musk'ın açıklamaları sonrası konuşan yetkililer Tesla'nın hamlelerinden haberdar olduklarını söylemiş, konu ile alakalı açıklamanın daha sonra yapılacağını bildirmişlerdi. Şimdi o açıklama merakla bekleniyor.

