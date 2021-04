Elon Musk, Dogecoin (DOGE) Tweet'lerine devam ediyor mu? Dogecoin nedir?

Geçtiğimiz günlerde İş adamı Elon Musk'ın DogeCoin'e ait tweetleri kripto para piyasalarını etkilemeyi sürdürüyor. Son dönemde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla destek bulan kripto para DogeCoin, Tesla kurucusu Elon Musk, ABD'li rapçi Snoop Dogg ve müzisyen Gene Simmons tarafından yapılan yeni sosyal medya paylaşımlarının ardından rekor yüksek seviyelere yükseldi.

ELON MUSK DOGECOİN TWEETLERİNE DEVAM EDİYOR

Ünlü girişimci ve Tesla ile SpaceX’in CEO’su Elon Musk, neredeyse bir ay süren aradan sonra ilk kez Dogecoin hakkında tweet attı. Emojilerin yer aldığı bir dizi şifreli tweetin ardından Musk, İspanyol ressam ve heykeltıraş Joan Miró’nun bir eserini paylaştı. Musk bu eseri paylaşırken en sevdiği kripto para birimine atıfta bulunarak “Doge Barking at the Moon” ifadelerini kullandı. Eserin orijinal ismi ise “Dog Barking at the Moon“.

DOGE, Musk’ın tweet’inden bu yana neredeyse yüzde 12 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çok yaklaştı. Geçen ay, kripto para trader’ı Andrei Badoiu, Elon Musk her tweet attığında otomatik olarak Bitcoin satın alan bir bot geliştirmişti. Milyarder, herhangi bir Twitter gönderisiyle kripto para birimlerinin fiyatları üzerinde etkili olabiliyor.