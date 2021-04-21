HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elon Musk, Dogecoin (DOGE) Tweet'lerine devam ediyor mu? Dogecoin nedir?

Elon Musk, Dogecoin (DOGE) Tweet'lerine devam ediyor mu? Dogecoin nedir?

21.04.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yapılan bir espriyle ortaya çıkan kripto para birimi Dogecoin'deki hareketlilik sürüyor. Kripto para birimi Dogecoin, Tesla ve SpaceX CEO'su milyarder girişimci Elon Musk'ın tweetininin ardında bir kez daha yükselişe geçti. Musk'ın "Dogecoin halkın kriptosudur" ifadelerini kullandığı paylaşımı on binlerce defa retweet edilmişti. Peki, Elon Musk, Dogecoin (DOGE) Tweet'lerine devam ediyor mu? Dogecoin nedir?

Elon Musk, Dogecoin (DOGE) Tweet'lerine devam ediyor mu? Dogecoin nedir?

Geçtiğimiz günlerde İş adamı Elon Musk'ın DogeCoin'e ait tweetleri kripto para piyasalarını etkilemeyi sürdürüyor. Son dönemde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla destek bulan kripto para DogeCoin, Tesla kurucusu Elon Musk, ABD'li rapçi Snoop Dogg ve müzisyen Gene Simmons tarafından yapılan yeni sosyal medya paylaşımlarının ardından rekor yüksek seviyelere yükseldi.

ELON MUSK DOGECOİN TWEETLERİNE DEVAM EDİYOR

Ünlü girişimci ve Tesla ile SpaceX’in CEO’su Elon Musk, neredeyse bir ay süren aradan sonra ilk kez Dogecoin hakkında tweet attı. Emojilerin yer aldığı bir dizi şifreli tweetin ardından Musk, İspanyol ressam ve heykeltıraş Joan Miró’nun bir eserini paylaştı. Musk bu eseri paylaşırken en sevdiği kripto para birimine atıfta bulunarak “Doge Barking at the Moon” ifadelerini kullandı. Eserin orijinal ismi ise “Dog Barking at the Moon“.

DOGE, Musk’ın tweet’inden bu yana neredeyse yüzde 12 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çok yaklaştı. Geçen ay, kripto para trader’ı Andrei Badoiu, Elon Musk her tweet attığında otomatik olarak Bitcoin satın alan bir bot geliştirmişti. Milyarder, herhangi bir Twitter gönderisiyle kripto para birimlerinin fiyatları üzerinde etkili olabiliyor.

Elon Musk, Dogecoin (DOGE) Tweet'lerine devam ediyor mu? Dogecoin nedir?

DOGECOİN NEDİR? DOGE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dogecoin sosyal medyada yapılan bir espriyle ortaya çıktı. 2013'te Adobe şirketinde çalışan Jackson Palmer, o dönem internetin en popüler tartışma konularından kripto paralar (coin) ile en popüler imgelerinden Shiba köpeğini (dog'dan türetilmiş doge) birleştirerek Dogecoin terimini ortaya attı. Palmer, Twitter paylaşımında "Dogecoin'e yatırım yapmak yeni büyük eğilim olacak" ifadelerini kullandı.

Palmer bu espriyi gerçek hayatta da yaşatmak için Dogecoin.com alan adını aldı ve Bitcoin benzeri blockchain teknolojisine dayanan kripto para birimini hayata geçirdi. Dogecoin, kullanıcılar tarafından Bitcoin'e kıyasla daha hızlı üretilebilen (mining) bir şekilde tasarlandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyorBu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyor
Taksim Camii'nin dev avizesi ile kapısının kasası takıldı! Ramazan'ın son cuması açılacakTaksim Camii'nin dev avizesi ile kapısının kasası takıldı! Ramazan'ın son cuması açılacak
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi

Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitiyor!

Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitiyor!

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık tazminat istedi

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık tazminat istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kabine'de flaş revizyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kabine'de flaş revizyon

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.