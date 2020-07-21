Elon Musk doğruladı: Neuralink beyin çipleriyle müzik dinletecek!

Elon Musk sadece SpaceX ve Tesla gibi şirketler ile değil Neuralink gibi insan beynini hedef alan şirketlerle de geleceği yakalama peşinde. Bu anlamda Neuralink'te insan beynine yerleştirilebilecek ve bu sayede insanları çeşitli rahatsızlıklardan kurtaracak çiplerin üretimi ve testleri yapılıyor. Ancak Neuralink, daha fazla mühendise ihtiyaç duyuyor. Bunu Elon Musk'ın son Twitter paylaşımından anlamak mümkün.

NEURALİNK ÇİPLERİNİ ELON MUSK'A SORDULAR

Neuralink hakkında paylaşım yapan Elon Musk, paylaşımında Neuralink'te çalışmak isteyenlere seslendi. ''Eğer telefonlar ve giyilebilir cihazlar ile ilgili zor sorunları çözdüyseniz lütfen engineering@neuralink.com'da çalışmayı düşünün'' diyen Musk'ın tweet'inin altına ise ilginç bir soru geldi. Elon Musk ise bu soruyu her zamanki gibi yanıtladı.

İŞTE ELON MUSK'IN CEVABI!

Elon Musk'ın paylaşımına yanıt veren bir takipçi Musk'a, ''Neuralink çiplerini takarsak, doğrudan çiplerden müzik dinleyebilir miyiz? Harika özellik'' diye sordu. Musk ise bu soruya ''Evet'' cevabı verdi. Bu basit cevap, büyük bir değişimin müjdesiydi zira bu kafamıza yerleştirilecek bir çip aracılığıyla müzik dinleyebileceğimiz anlamına geliyordu. Ancak Elon Musk'ın cevabı hakkında bazı kafa karışıklıkları mevcut.