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Elon Musk doğruladı: Neuralink beyin çipleriyle müzik dinletecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.07.2020 13:56 | Son Güncelleme

Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden Neuralink için oluşturulan bir iş ilanını paylaştı. Elon Musk'ın bir takipçisi ise Musk'a Neuralink çiplerinin müzik dinletip dinletemeyeceği konusunda bir soru sordu. Musk'ın cevabı ise herkesi heyecanlandırdı.

Elon Musk doğruladı: Neuralink beyin çipleriyle müzik dinletecek!

Elon Musk sadece SpaceX ve Tesla gibi şirketler ile değil Neuralink gibi insan beynini hedef alan şirketlerle de geleceği yakalama peşinde. Bu anlamda Neuralink'te insan beynine yerleştirilebilecek ve bu sayede insanları çeşitli rahatsızlıklardan kurtaracak çiplerin üretimi ve testleri yapılıyor. Ancak Neuralink, daha fazla mühendise ihtiyaç duyuyor. Bunu Elon Musk'ın son Twitter paylaşımından anlamak mümkün.

NEURALİNK ÇİPLERİNİ ELON MUSK'A SORDULAR

Neuralink hakkında paylaşım yapan Elon Musk, paylaşımında Neuralink'te çalışmak isteyenlere seslendi. ''Eğer telefonlar ve giyilebilir cihazlar ile ilgili zor sorunları çözdüyseniz lütfen engineering@neuralink.com'da çalışmayı düşünün'' diyen Musk'ın tweet'inin altına ise ilginç bir soru geldi. Elon Musk ise bu soruyu her zamanki gibi yanıtladı.

İŞTE ELON MUSK'IN CEVABI!

Elon Musk'ın paylaşımına yanıt veren bir takipçi Musk'a, ''Neuralink çiplerini takarsak, doğrudan çiplerden müzik dinleyebilir miyiz? Harika özellik'' diye sordu. Musk ise bu soruya ''Evet'' cevabı verdi. Bu basit cevap, büyük bir değişimin müjdesiydi zira bu kafamıza yerleştirilecek bir çip aracılığıyla müzik dinleyebileceğimiz anlamına geliyordu. Ancak Elon Musk'ın cevabı hakkında bazı kafa karışıklıkları mevcut.

ELON MUSK'IN CEVABI AÇIK DEĞİL

Musk'ın müzik dinleyebilir miyiz sorusuna mı yoksa harika özellik yorumuna mı evet dediğini anlamak güç. Ancak Musk'ın diğer bir deyiş ile Neuralink'in, çipler vasıtasıyla müzik dinletebilmesi mümkün. Bu yüzden Elon Musk'ın bu soruya evet cevabı verdiği düşünülüyor. Fakat bu teknolojiye ulaşabilmek için hem bizim hem de Neuralink'in önünde daha aşılması gereken daha çok yol var.

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