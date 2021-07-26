Elon Musk doğruladı: Tesla Model S Plaid'te yarım direksiyon standart!

Tesla Model S Plaid, performansı ve kullandığı teknolojiler açısından övgüler alıyor. Ancak otomobilin tanıtıldığı ilk günden beri tartışmalara neden olan bir yönü var: direksiyonu. Çünkü dünyanın en hızlı seri üretim aracı olan Tesla Model S Plaid, yarım direksiyon simidi ile kullanılıyor. Benimsenmesi biraz zaman alacak gibi duran direksiyondan anlaşılan o ki standart olacak. En azından Elon Musk'ın bir kullanıcıya verdiği cevap bize bunu gösteriyor.

ELON MUSK'TAN TESLA MODEL S PLAID İÇİN NET CEVAP

Bir Twitter kullanıcısı, Elon Musk'a Tesla Model S Plaid'in normal bir direksiyon seçeneği olup olmadığını sordu. Elon Musk'ın cevabı ise oldukça netti: hayır.

No — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2021

Böylelikle ünlü milyarder, Tesla Model S Plaid'in normal bir direksiyon seçeneğinin olmadığını, yarım direksiyon simidinin standart olduğunu doğrulamış oldu. Elon Musk ileride bu fikrinden vazgeçer mi? İşte bundan emin değiliz.

Tesla Model S Plaid sürücüleri, muhtemelen arabayı biraz kullandıktan sonra bu direksiyona hemen alışacaktır.

Şimdiki soru ise Tesla'nın, Cybertruck gibi araçlarda dahi yarım direksiyona olan bağlılığını sürdürüp sürdürmeyeceği.

