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Elon Musk duyurdu, deneyenler şaşırdı... Twitter’ın bu e-posta hesabı, bakın artık otomatik olarak nasıl bir yanıt veriyor

20.03.2023 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz gün kişisel hesabından bir paylaşım yaparak Twitter'a ait e-posta hesabı press@twitter.com hakkında çok ilginç bir duyuru yaptı. Musk, e-posta hesabının artık otomatik olarak bir emojiyle yanıt verdiğini açıkladı. Bu emojiyi görünce biraz şaşırabilirsiniz.

Elon Musk duyurdu, deneyenler şaşırdı... Twitter’ın bu e-posta hesabı, bakın artık otomatik olarak nasıl bir yanıt veriyor

Elon Musk'ın duyurusuna göre, Twitter'a ait e-posta hesabı press@twitter.com kendisine e-posta gönderenlere artık otomatik olarak çok ilginç bir yanıt veriyor. Bu yanıtın bu kadar ilginç karşılanmasının sebebi ise kullanılan emoji.

Elon Musk, o duyuruyu geçtiğimiz gün kişisel Twitter hesabından bir tweet paylaşarak yaptı. Musk paylaşımında, “press@twitter.com artık otomatik olarak dışkı emojisi ile yanıt veriyor” dedi.

Yani press@twitter.com'a bir e-posta gönderdiğinizde artık otomatik olarak bir dışkı emojisi yanıtını alıyorsunuz.

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GERÇEKTEN DE ÖYLE Mİ? DENEDİK...

Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, e-posta adresine bir deneme e-postası gönderildiğinde, tam da Musk’ın dediğiyle örtüşen bir şekilde, 'dışkı emojisi' yanıtının alındığı görüldü.

Twitter deneme mail

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