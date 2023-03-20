Elon Musk duyurdu, deneyenler şaşırdı... Twitter’ın bu e-posta hesabı, bakın artık otomatik olarak nasıl bir yanıt veriyor

Elon Musk'ın duyurusuna göre, Twitter'a ait e-posta hesabı press@twitter.com kendisine e-posta gönderenlere artık otomatik olarak çok ilginç bir yanıt veriyor. Bu yanıtın bu kadar ilginç karşılanmasının sebebi ise kullanılan emoji.

Elon Musk, o duyuruyu geçtiğimiz gün kişisel Twitter hesabından bir tweet paylaşarak yaptı. Musk paylaşımında, “press@twitter.com artık otomatik olarak dışkı emojisi ile yanıt veriyor” dedi.

press@twitter.com now auto responds with ???? — Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2023

Yani press@twitter.com'a bir e-posta gönderdiğinizde artık otomatik olarak bir dışkı emojisi yanıtını alıyorsunuz.

GERÇEKTEN DE ÖYLE Mİ? DENEDİK...

Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, e-posta adresine bir deneme e-postası gönderildiğinde, tam da Musk’ın dediğiyle örtüşen bir şekilde, 'dışkı emojisi' yanıtının alındığı görüldü.





