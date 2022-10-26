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  4. Elon Musk, elinde lavaboyla Twitter binasına çıkarma yaptı: Bunun içeri girmesine izin verin

Elon Musk, elinde lavaboyla Twitter binasına çıkarma yaptı: Bunun içeri girmesine izin verin

26.10.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX’in sahibi ABD'li girişimci Elon Musk, uzun süredir gündemde olan Twitter'ı satın alma sürecini noktalamak üzere. 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasında sona gelinirken, Musk ise Cuma günü imzaların atılacağını duyurdu. Tüm bu gelişmelerin ardından ise Elon Musk, Twitter binasına elinde lavaboyla girdiği bir videoyu yine Twitter hesabından paylaştı. Elon Musk esprili paylaşımında "Bunun içeri girmesine izin verin" notunu yazdı. Musk'ın o görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

Elon Musk, elinde lavaboyla Twitter binasına çıkarma yaptı: Bunun içeri girmesine izin verin

Twitter'a yaptığı 44 milyar dolarlık satın alma teklifiyle son aylarda çok konuşulan Tesla CEO'su Elon Musk, Cuma günü anlaşmayı imzalamayı planladığını açıkladı. Dünyanın merakla beklediği Twitter satışıyla ilgili gelişmelerin ardından is Elon Musk ilginç bir harekete daha imza attı.

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Musk, elinde bir lavabo ile Twitter binasına giriş yaptı. Elon Musk, Twitter binasına girdiği görüntüleri de Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

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Musk paylaşımında "Twitter HQ'ya giriş. Bunun içeri girmesine izin verin" ifadelerini kullandı.

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Elon Musk Twitter

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