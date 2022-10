Elon Musk, elinde lavaboyla Twitter binasına çıkarma yaptı: Bunun içeri girmesine izin verin

Twitter'a yaptığı 44 milyar dolarlık satın alma teklifiyle son aylarda çok konuşulan Tesla CEO'su Elon Musk, Cuma günü anlaşmayı imzalamayı planladığını açıkladı. Dünyanın merakla beklediği Twitter satışıyla ilgili gelişmelerin ardından is Elon Musk ilginç bir harekete daha imza attı.

Musk, elinde bir lavabo ile Twitter binasına giriş yaptı. Elon Musk, Twitter binasına girdiği görüntüleri de Twitter hesabı üzerinden paylaştı.



Musk paylaşımında "Twitter HQ'ya giriş. Bunun içeri girmesine izin verin" ifadelerini kullandı.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7