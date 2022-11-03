Elon Musk, Erdoğan'ın bu sözlerine kulak kesilecek! Çok tartışılan mavi tik kararına Erdoğan'dan '8 dolar diplomasisi' yorumu

Twitter'ı satın aldıktan sonraki ilk işlerinden biri üst düzey yöneticileri kovmak olan SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, mavi tik için aylık 8 dolar bedel ödeneceğini duyurdu. Bu karar gerek platform içinde gerekse diğer mecralarda çokça tartışıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da Musk ile yakın zamanda görüşüp görüşülmediği sorulurken Erdoğan mavi tik ücretiyle ilgili ses getirecek bir değerlendirmede bulundu.

"UZUN ZAMAN OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı ATV/A Haber/A Para ortak canlı yayınında gündemdeki birçok konuya ilişkin açıklamalar yaptı. Programda Erdoğan'a Elon Musk ile bu sıralarda görüşüp görüşmediği sorusu yöneltildi.

"TWITTER'DAN DOLAYI GÖRÜŞME OLABİLİR"

Erdoğan, Musk ile uzun süredir görüşmediklerini açıklarken son görüşmelerinin üstünden ise 1 yıl geçmediğini belirtti.

Sözlerinin devamında ise Erdoğan bu aralar Musk ile görüşme gerçekleşebileceğinin sinyalini "Öyle bir görüşme zarureti olsa ki bu ara Twitter'dan dolayı olabilir" sözleriyle verdi.

MAVİ TİK'E 8 DOLAR KARARI! "BİZ FARKLI OLABİLİRİZ"

Erdoğan'a Musk'ın çok tartışılan mavi tik kararı da hatırlatıldı. Erdoğan'ın karşılığı ise hayli dikkat çekiciydi.

Mavi tik için 8 dolar alınacağı kararıyla ilgili "Yok, belki biz farklı olabiliriz" diyen Erdoğan, "Onunla bir diplomasi yürütebiliriz" diye devam etti.

Erdoğan'ın da gülümseyerek sarf ettiği bu sözler stüdyoda renkli anlar yaşanmasına yol açtı.