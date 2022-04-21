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Elon Musk gaza bastı! "Fütüristik" müjdesini böyle duyurdu: Otobüs biletinden daha ucuz olacak

21.04.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde üreteceğini açıkladığı robotaksi için yeni detaylar paylaştı. Ünlü milyarder, böylece adeta projede gaza bastığını gösterdi. Musk, Tesla imzalı robotaksinin mil başına maliyetinin bir otobüs biletine nazaran daha ucuz olacağını ima etti.

Elon Musk gaza bastı! "Fütüristik" müjdesini böyle duyurdu: Otobüs biletinden daha ucuz olacak

Robotaksi Elon Musk için yeni bir şey değil. Twitter'ı satın almak için şu sıralar çaba sarf eden ünlü milyarder, bu ayın başlarında Cyber Rodeo'da Tesla'nın yaklaşmakta olan özel robotaksinin bilgisini vermişti. Musk, aracın oldukça fütüristik görüneceğini dile getirmişti. Tesla CEO'su şimdi ise bu özel robotaksi için daha ayrıntılı bilgiler sundu. Verilen bilgiler, adeta müjde niteliğinde.

EN DÜŞÜK MALİYETİ ELDE ETMEK İÇİN ÇALIŞACAKLAR

Electrek'in haberine göre; Tesla'nın 2022 1. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılan görüşme sırasında Musk, Giga Texas açılışında bahsettiği özel bir robotaksi olan yeni araç üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Otonom sürüş için son derece optimize edilecek - yani direksiyon simidi veya pedalları olmayacak. Çevresinde oldukça heyecan verici olduğunu düşündüğüm bir dizi başka yenilik var, ancak her şeyden önemlisi mil veya km başına tam olarak düşünülen en düşük maliyeti elde etmek için optimize edilecek." dedi.

robotaksi

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OTOBÜS BİLETİNDEN DAHA UCUZA...

Elon Musk, aracın bir otobüs biletinden daha ucuza mil başına bir maliyet sunacağına inanıyor. Musk'ın söylediklerine göre ise Tesla aracı büyük olasılıkla 2023'te görücüye çıkarmayı planlıyor. 2024'te ise robotaksinin seri üretimini hedefliyor.

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Elon Musk
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