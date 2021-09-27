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Elon Musk: Gelecek yıl bitecek!

27.09.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla CEO'su Elon Musk, küresel düzeyde devam eden ve otomotiv sektörünü durma noktasına getiren yarı iletken krizinin gelecek yıl biteceğini açıkladı.

Elon Musk: Gelecek yıl bitecek!

Küresel çapta yaşanan çip ve hammadde krizinin otomotiv sektöründe yarattığı kayıp artıyor. İtalya'daki bir teknoloji etkinliğine online katılım gösteren ABD merkezli elektrikli araç üreticilerinden Tesla'nın CEO'su Elon Musk, çip sorununun "kısa vadeli" bir sorun olduğunu düşündüğünü belirtti.

"GELECEK YIL DAHA İYİ BİR KAPASİTEYE SAHİP OLACAĞIZ"

Musk,"İnşa edilmekte olan çok sayıda çip imalat tesisi var ve gelecek yıla kadar iyi bir kapasiteye sahip olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Daha önce, Intel ve TSMC gibi çip üretim devleri ABD'de yeni tesisler kurma planlarını açıkladı ancak bu tesislerin önümüzdeki bir kaç yıl içinde faaliyete geçmesi beklenmiyor.

Otomotivde çip ve hammadde krizinin faturası ağırlaşıyor. Markalar yıl sonu satış tahminlerini birbiri ardına düşürürken, ihracatta ise 3. kez hedef aşağı çekildi. Yaşanan gelişmeler, tedarik sanayisinde de sipariş iptallerine neden oluyor.

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Elon Musk
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