Elon Musk hayranlarına yalvardı: Beni Vikipedi'de linç edin!

Elon Musk Twitter'ı çılgınca kullanmaya devam ediyor. Zaman zaman takipçilerine verdiği akılalmaz cevaplarla gündeme gelen Tesla ve SpaceX'in başarılı CEO'su şimdi ise kendisinin Vikipedi sayfasını kafasına taktı. Fakat Musk, Vikipedi'deki sayfasını değiştirmek için en az kendisi kadar ilginç bir kitlenin yardımına başvurdu; Takipçilerine.

Elon Musk, önce bir tweet atarak Vikipedi'yi eleştirdi. '' Tarih kazananlar tarafından yazılır. Wikipedia dışında...'' diyen Musk, daha sonra ise takipçilerinden istekte bulundu. Teknolojinin dahi ismi, takipçilerinden kendi Vikipedi sayfasını güncellemelerini ve kendisini linç etmelerini istedi. Hatta Musk bunun için takipçilerine yalvardı. Elon Musk'ın takipçileri de bu anlamsız isteğe kayıtsız kalamadı.

Please trash me on Wikipedia, I’m begging you