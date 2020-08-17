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Elon Musk hayranlarına yalvardı: Beni Vikipedi'de linç edin!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.08.2020 15:06 | Son Güncelleme

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk Twitter'da yine ortalığı birbirine kattı. Twitter'ın çılgın ismi Elon Musk, takipçilerinden Vikipedia'da kendisini linç etmelerini istedi. Bunun sonucunda ise tam bir kahkaha tufanı yaşandı.

Elon Musk hayranlarına yalvardı: Beni Vikipedi'de linç edin!

Elon Musk Twitter'ı çılgınca kullanmaya devam ediyor. Zaman zaman takipçilerine verdiği akılalmaz cevaplarla gündeme gelen Tesla ve SpaceX'in başarılı CEO'su şimdi ise kendisinin Vikipedi sayfasını kafasına taktı. Fakat Musk, Vikipedi'deki sayfasını değiştirmek için en az kendisi kadar ilginç bir kitlenin yardımına başvurdu; Takipçilerine.

ELON MUSK, ''BENİ VİKİPEDİ'DE LİNÇ EDİN'' DEDİ

Elon Musk, önce bir tweet atarak Vikipedi'yi eleştirdi. '' Tarih kazananlar tarafından yazılır. Wikipedia dışında...'' diyen Musk, daha sonra ise takipçilerinden istekte bulundu. Teknolojinin dahi ismi, takipçilerinden kendi Vikipedi sayfasını güncellemelerini ve kendisini linç etmelerini istedi. Hatta Musk bunun için takipçilerine yalvardı. Elon Musk'ın takipçileri de bu anlamsız isteğe kayıtsız kalamadı.

BÜYÜK FELAKETLERDEN ELON MUSK'I SORUMLU TUTTULAR

Wikipedia'ya giren takipçiler, Elon Musk'ın Vikipedi'deki sayfasını güncellemeye başladılar. Kimileri Elon Musk'a tabiri caizse saydırırdı, kimileri de geçmişteki tüm felaketlerin sorumlusu olarak Elon Musk'ı gösterdi. Bu sırada Elon Musk ise hiçbir hakarete karşı alınganlık göstermedi, aksine kendisini etiketleyip paylaşım yapan her takipçisine kahkaha emojisi attı. Yani o bu durumda gayet eğleniyordu. Fakat eğlenceyi Vikipedi yetkilileri kesti.

Elon Musk

VİKİPEDİ SAYFASINA KİLİT

Vikipedi yetkilileri, durumun farkına vardı ve linç kampanyasına son noktayı koydu. Elon Musk'ın Vikipedi sayfası güncellemelere karşı kilitlendi. Böylece hem takipçilerin hem de Elon Musk'ın eğlencesi yarım kaldı. Fakat bu çılgın istek sonucu hepsi bayağı bir eğlendi. Özellikle de Elon Musk.

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