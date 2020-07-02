Elon Musk'ı gururlandıran gelişme: Tesla Toyota'yı geçti!

Elon Musk Tesla ile başarılı işlere imza atıyor. Elektrikli otomobil denince akla gelen ilk üreticilerden biri olan Tesla, geleneksel otomobil üreticilerinin elektrikli otomobillerini tanıtmasıyla birlikte biraz gölgede kaldı. Fakat yayınlanan son raporlara göre bu durum, en azından piyasa bazında Tesla'yı pek de etkilemedi. Hatta aksine, rakiplerin durumu ve koronavirüs tehlikesine rağmen Tesla zirveye çıktı.

TESLA ARTIK DÜNYANIN EN DEĞERLİSİ

Reuters'ın haberine göre, Tesla'nın toplam değeri 190 milyar doları geçti. Hisselerinde 5 kat artış yaşayan Tesla, bu gelişmelerle birlikte dünyanın en değerli otomobil üreticisi unvanı kazandı. Dünyanın eski en değerli otomobil üreticisi olan Toyota ise ikinci sıraya geriledi. Toyota ile Tesla'nın geçmişi ise Tesla'nın bu yükselişini daha da ilginç kılıyor.

TOYOTA'DAN SATIN ALMIŞTI

Bundan 10 yıl kadar önce Tesla'nın Kaliforniya'da bulunan dev fabrikası Toyota'ya aitti. Elon Musk, bu fabrikayı Toyota'dan satın almıştı. Toyota ise Tesla'ya o dönem yatırım yapmış ve daha sonra elindeki hisseleri satarak iyi bir kazanç elde etmişti. Ancak bugün fabrika sattığı, hatta yatırımcısı olup sonra terk ettiği otomobil üreticisi onu geride bıraktı. Bu durum Toyota'yı ne kadar şaşırtır bilinmez ama Elon Musk'ı gururlandırdığı kesin.

