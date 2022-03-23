Elon Musk'ı hiç böyle görmediniz! Dans ettiği anlar sosyal medyayı salladı

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin Avrupa'nın kalbindeki, Almanya'daki devasa yeni fabrikası Gigafactory'nin açılışına katıldı. Açılışa katılmadan önce Twitter hesabında "Danke Deutschland!!" (Teşekkürler Almanya) diyerek fabrikada üretilen ilk arabaları teslim etme konusunda heyecanlı olduğunu paylaşan Musk, açılışta ise renkli görüntüler sergiledi.

İŞTE ELON MUSK'IN RENKLİ ANLARI

Ünlü milyarder, açılış sırasında garip hareketlerle dans etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde dans ederken oldukça eğleniyormuş gibi görünen Elon Musk, daha sonra küçük bir drone'u da kovaladı. O anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Musk, açılışta yaptığı konuşmada ise "Bu fabrikamız için muhteşem bir gün, sürdürülebilir gelecek yönünde yeni bir adım" ifadelerini kullandı.

Açılışa katılan Almanya Başbakanı Olaf Scholz da, fabrikanın otomobil endüstrisinin geleceği için gelişim mesajı olduğunu söyledi.

ÇEVRECİLERDEN TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Tesla, fabrikayı inşa etme sürecinde yerel halktan tepkiler görmüş ve ciddi çevresel kaygılar ile karşı karşıya kalmıştı.

