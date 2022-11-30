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Elon Musk'ın anketinden evet çıkınca gerçeğe dönüştü! Twitter, askıya alınan hesapları açmaya başladı

30.11.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın daha önce askıya alınan bazı hesapları kullanıma açmaya başladığı bildirildi. Aktarılanlara göre, yaklaşık 62 bin hesabının tekrar kullanıma açılma süreci başladı.

Elon Musk'ın anketinden evet çıkınca gerçeğe dönüştü! Twitter, askıya alınan hesapları açmaya başladı

Dailymail'in teknoloji haberleri yapan Platformer News'e dayandırdığı haberine göre, Twitter, 10 binden fazla takipçisi olan daha önce kapatılmış yaklaşık 62 bin hesabı tekrar kullanıma açma sürecini başlattı.

STEVE BANNON VE DAVİD DUKE'IN HESABI DA AÇILACAK

Açılacak yaklaşık 62 bin hesabın arasında, eski Beyaz Saray danışmanı Steve Bannon ve "beyazların üstünlüğünü savunan" Ku Klux Klan grubunun eski lideri David Duke gibi isimlere ait hesapların da bulunduğu kaydediliyor.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Illustration shows Elon Musk photo and Twitter logo

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Musk, 23 Kasım'da, kapatılan Twitter hesaplarının bu haftadan itibaren açılacağını duyurmuştu.

ELON MUSK'TAN GENEL AF ANKETİ

Konuya dair başlattığı bir ankette, Musk, “Twitter, yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olmaları koşuluyla, askıya alınan hesaplara genel bir af teklif etmeli mi?” diye sormuş ankete katılan toplam 3,1 milyon kişinin yüzde 72,4'ü evet cevabı verirken yüzde 27,6'sı ise hayır oyu kullanmıştı.

Musk'ın devralmasının ardından Twitter, aralarında eski ABD Başkanı Donald Trump, kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve rapçi Kanye West'in bulunduğu daha önce kapatılan bazı Twitter hesapları kullanıma açmıştı.

Ayrıca, Twitter, şiddete davet ve tehdit çağrısında bulunan hesapların kapatılmaya devam edileceğini yinelemişti.

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