Elon Musk'ın annesi Maye Musk Sports Illustrated'e mayolu poz veren en yaşlı kadın oldu!

Ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk'ın annesi Maye Musk, Sports Illustrated dergisine mayolu poz veren en yaşlı kadın unvanını aldı.

Sports Illustared'e verdiği röportajda, "Yaşın sorun olduğunu düşünmedim" diyen Maye Musk şunları ekledi:

"Çünkü bir diyetisyen ve bilim insanı olarak yaş sorun değil. Ayrıca dünyadaki kadınlara mutluluğu hedeflemeleri, sevdikleri şeyleri yapmaları, hoş kişilerle bir araya gelmeleri, herkese karşı nazik davranmalarına dair mesaj verebildiğim için çok gururluyum."

Independent'in haberine göre 74 yaşındaki model, "Gerçekten şimdiye kadarki en iyi hayatı yaşıyorum ve bunu hiç beklemiyordum" diye konuştu.

Kapakta Maygel Coronel marka bir mayo giyen Musk, başkalarının kendisini "deli" diye niteleyeceğini söyledi ve şunları ekledi:



"Yaşlı kadınlarında da mayo giyip harika görünebileceğine karar verdikleri için çok heyecanlıyım. Kadınların mayolarıyla dışarı çıktıklarında hissettiklerini gerçekten değiştireceğini düşünüyorum."

