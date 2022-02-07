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  4. Elon Musk'ın başı Twitter paylaşımları nedeniyle dertte! Mahkemelik oldu

Elon Musk'ın başı Twitter paylaşımları nedeniyle dertte! Mahkemelik oldu

07.02.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın, Twitter paylaşımlarıyla ilgili ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan (SEC) mahkeme celbi aldığını bildirdi. Celbin geliş tarihinin, Musk'ın takipçilerine Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satıp satmamayı sorduğu anketten sonra olması dikkati çekti.

Elon Musk'ın başı Twitter paylaşımları nedeniyle dertte! Mahkemelik oldu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter paylaşımlarıyla ilgili şirkete mahkeme celbi yolladı. Tesla'nın SEC'e yaptığı zorunlu bildirimde, şirketin 16 Kasım 2021'de SEC'ten, Tesla'nın yönetim süreçleri ve SEC ile yapılan bir anlaşmaya uyumu hakkında bilgi talep eden bir mahkeme celbi aldığı belirtildi.

Tesla, 2018’de açılan bir dava sonucu SEC ile anlaşma yaparak Musk'ın şirket hakkında önemli bilgiler içeren Twitter paylaşımlarının şirket avukatlarınca önceden incelenmesini kabul etmişti.

Söz konusu mahkeme celbinin geliş tarihinin, Musk'ın Twitter takipçilerine Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satıp satmamayı sorduğu 6 Kasım 2021'den sonra olması dikkati çekti.

TWITTER'DA ANKET YAPMIŞTI

Musk, 6 Kasım 2021'de Twitter üzerinden düzenlediği ankette takipçilerine Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satmasını destekleyip desteklemediklerini sormuştu. Ankete katılanların yüzde 57,9'u soruya "evet" yanıtını vermişti. Söz konusu Twitter paylaşımının ardından Tesla'nın hisseleri neredeyse dörtte bir oranında değer kaybetmişti.

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TESLA'NIN BITCOIN VARLIĞI 2 MİLYAR DOLAR

Öte yandan Tesla'nın, SEC'e yaptığı bildirimde dijital varlıklarına ilişkin bilgiler de yer aldı.
Tesla, şirketin Bitcoin varlıklarının piyasa değerinin 31 Aralık 2021 itibariyle 1,99 milyar dolar olduğunu açıkladı.
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi, Şubat 2021'de 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını duyurmuştu. Belirli bölgelerdeki satışlarında Bitcoin'i ödeme türü olarak kabul ettiklerini de bildiren şirket, Mayıs 2021'de çevresel endişeleri gerekçe göstererek araç satışlarında Bitcoin ile ödemeyi askıya almıştı.

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Elon Musk
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