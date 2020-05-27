Elon Musk'ın bir hayali daha gerçekleşiyor: NASA ve SpaceX bugün uzaya gidiyor!

Elon Musk SpaceX ile önemli bir yol katetti. Bu yolda, NASA ile de işbirliği yapan şirket, yeni bir göreve daha imza atmak üzere. Üstelik bu görev, Elon Musk'ın en büyük hayallerinden biri olma özelliği taşıyor. SpaceX'in yıllardır çalışmalarını sürdürdüğü, alt yapısını hazırladığı insanlı uzay görevi projesi, artık gerçek oluyor.

SPACEX İNSANLI İLK GÖREVİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

NASA ve SpaceX, bugün önemli bir göreve imza atacak. SpaceX'in Falcon 9 roketi, Crew Dragon kapsülündeki Doug Hurley ve Bob Behnken adındaki iki astronotu, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak. Böylece SpaceX, uzaya astronot taşıyan ilk özel şirket olma unvanını kazanacak. Peki fırlatma saat kaçta başlayacak?

DONALD TRUMP VE MİKE PENCE DE İZLEYECEK

Falcon 9 roketi, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak. SpaceX'in bu ilk görevini söylendiğine göre TSİ 23:30'da canlı izlemek mümkün olacak. Falcon 9 roketinin uzaya doğru yol alışını ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de izleyecek. Ancak hava koşulları nedeniyle görevin ertelenme ihtimali de var. Yani bugün bir fırlatma izlemek mümkün olmayabilir. Ne demişler; Geç olsun, güç olmasın.

